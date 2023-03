“Sept à huit” : Jean Dujardin exprime son amour pour la France

Ce dimanche, Jean Dujardin était l’invité de Audrey Crespo-Mara dans “Sept à huit” sur TF1.

Ce dimanche, Jean Dujardin était invité par Audrey Crespo-Mara pour un portrait dans “Sept à huit” sur TF1. Il avoue avoir “un peu surjoué et été un peu chauvin” quand il a été accusé à tort d’avoir des ambitions américaines alors qu’il venait d’être le premier acteur français à obtenir un Oscar grâce à son rôle dans “The Artist“. Il a qualifié ses seconds rôles, dans le cinéma américain, de “souvenir de frime” et ajoute : “Mes meilleurs rôles sont ici. Je ne crois pas qu’un acteur français puisse bien jouer en anglais. Je ne prends pas de plaisir à jouer en anglais, je trouve ça juste exotique de le faire de temps en temps“. Il exprime ensuite son amour pour la France : “J’aime bien aimer ce pays et j’aime bien le dire parce que je pense que c’est le plus gros problème de ce pays, il ne s’aime pas ou pas assez. Il y a beaucoup de bruit dans cette société”.

Ça commente beaucoup, ça parle beaucoup et parfois pour rien. J’ai toujours pensé dans le doute, qu’il fallait mieux se taire, déjà tu parais plus intelligent que si tu dis des conneries. Créer un hashtag #Fermetagueule ça serait bien“, reprend Jean Dujardin. Par la suite, l’acteur s’est confié sur son amitié avec George Clooney. Les deux comédiens ont partagé la caméra dans “Monuments Men“, réalisé en 2014 puis, récemment, dans la publicité de Nespresso. “Je suis ami avec George, il est presque plus européen, il est en Italie, un peu en France. Il essaye un peu de parler français, j’essaye un peu de parler anglais et on trouve une langue commune qui est la déconne“, raconte-t-il.

Source : TV Mag Le Figaro

