“Quelle époque !” : Sonia Mabrouk et Elise Lucet au centre d’un échange tendu

Ce samedi, Sonia Mabrouk et Elise Lucet étaient invitées sur le plateau de Léa Salamé dans “Quelle époque !”.

Ce samedi, Léa Salamé et Christophe Dechavanne recevaient Sonia Mabrouk, journaliste chez CNews et Europe 1, pour la promotion de son livre ainsi qu’Elise Lucet, vedette de “Cash Investigation” qui fêtera ses dix ans ce jeudi soir sur France 2. Après avoir fait la promotion de son nouveau livre, “Reconquérir le sacré”, a demandé à Elise Lucet quand dédierait-elle une enquête sur son employeur. Ce à quoi elle a immédiatement répondu qu’il “n’y a pas grand-chose à dire sur France Télévisions“. “Vous êtes sûre ? Faisons une enquête pour voir“, a continué Sonia Mabrouk. “Mais ne vous inquiétez pas Sonia… Effectivement, je regarde ce qu’il se passe et que s’il y avait des choses à dire, je le dirais très franchement. Les dérives des entreprises sur lesquelles nous avons enquêté ne se passent pas à France Télévisions“, a rétorqué Elise Lucet. La journaliste de CNews et Europe 1 a assuré “lui faire parfaitement confiance” mais estimer “qu’une enquête indépendant vaudrait le coup“.

Elise Lucet a demandé à Sonia Mabrouk s’il y avait possibilité d’enquêter avec CNews. “Mais bien sûr que si. Mais j’aimerais bien que ce soit vous, car vous êtes la patronne de l’investigation. Je trouve ça plus intéressant qu’avec vos moyens, vous le fassiez. Je peux y participer si c’est une invitation“, a rétorqué la journaliste. L’enquêtrice a ensuite décliné, expliquant qu’elle ne peut faire d’enquête “indépendante” en raison du fait qu’elle face partie du sein de France Télévisions. Léa Salamé a ensuite repris les rênes et a lancé a Sonia Mabrouk : “Est-ce que ce serait indépendant ? De la même manière, est-ce qu’un journaliste de CNews pourrait faire une enquête sur Bolloré ?“. “Mais bien sûr, on va en parler, mais qui est la représentante de l’investigation ce soir ?“, a t-elle répondue. Elise Lucet a alors rétorqué : “vous voulez que je fasse une enquête sur CNews ?“. “Mais allez-y ! Mais faites aussi une enquête sur France Télévisions, car c’est un peu notre argent“, a répondue l’écrivaine. Christophe Dechavanne a donc expliqué qu’une enquête sur “CNews” a été entamé par Tristan Waleckx, qui a reçu une plainte. Une “procédure bâillon” selon les termes d’Elise Lucet.

Source : Pure Médias

