BFMTV : un proche de Pierre Palmade présent chez lui avant l’accident en entretien exclusif

Ce mercredi 1er mars, BFMTV diffusait une interview de Bruce Toussaint d’un proche de Pierre Palmade. Anonymement, il raconte avoir consommé avec le comédien avant l’accident.

Ce mercredi Bruce Toussaint, journaliste de BFMTV, a interviewé un proche de Pierre Palmade de façon anonyme. Il apparaît de dos posé sur un banc dans un jardin, l’ami de Pierre Palmade raconte sa relation “toxique” avec le comédien. Les excès de drogues, de médicaments et son addiction au sexe sont evoqués. Il fait également part d’une fête ininterrompue quelques jours avant l’accident dramatique dans le département de Seine-et-Marne, près de Cély-en-Bière. Par la suite, il affirme avoir été présent dans la maison de l’humoriste avant le drame. Il raconte qu’ils consomment des drogues, de l’alcool et des médicaments et ajoute qu’un groupe de trois ou quatre individus ont pratiqué le “Chemsex“. Il a ajouté : “on faisait ce que l’on avait envie de faire. Moi, à la fin, j’ai senti que j’étais de trop et je suis parti…“.

Le proche de Pierre Palmade a été entendu, il y a quelques jours, par les enquêteurs chargés de l’affaire au sujet de la détentions d’images pédopornographiques par l’acteur. En effet, il est présent dans une vidéo où il visionne ces images aux côté du comédien. Il révèle ensuite que certains avaient déjà emprunté un véhicule pour sortir le matin de l’accident avec trois jours passés sans dormir. “Et qui conduisait ?“, demande le journaliste avant que le témoin ne réponde : “ Pierre. On était tous trop défoncés. On est allé à la pharmacie mais moi, je suis resté dans la voiture“. Celui qui répond au nom de Camille aurait rencontré le comédien il y a trois ans et qualifie cette relation de “toxique“. “ Je pense déjà que se piquer mutuellement, c’est se mettre en danger. Clairement. Surtout que j’ai déjà fait des overdoses, et lui aussi“, ajoute Camille avant que Bruce Toussaint ne lui rappelle que Pierre Palmade a souvent affirmé sa volonté de s’en sortir. “C’est vrai, oui. On avait même envisagé de faire une cure ensemble. Mais j’y suis allé seul“, a répondu le témoin avant de conclure au sujet des addiction de Pierre Palmade : “Je pense qu’il n’arrive pas à s’en sortir“.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox