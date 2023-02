Accusations sur Kenza Poupette : elle appelle Cyril Hanouna en directe de “Touche pas à mon poste” et finit en larmes

Accusée de maltraitance envers ses enfants, l’influenceuse Kenza Poupette a appelé Cyril Hanouna en pleins milieu d’un débat consacré la concernant dans “Touche pas à mon poste“.

Ce lundi, Cyril Hanouna demandait à ses chroniqueurs : Les autorités ont-elles raison de s’en prendre aux mamans influenceuses ? Entre Amandine Pellissard, reconvertit dans la production de contenu pornographique après avoir quitté “Familles nombreuses : la vie en XXL” et Kenza Poupette, influenceuse sur Snapchat, les débats sont autour des femmes qui partagent leur quotidien. C’est lorsque le sujet se porte sur elle que Kenza Poupette décide d’appeler Cyril Hanouna en direct sur le plateau de “Touche pas à mon poste“. L’influenceuse est accusé de négliger ses enfants en particulier dans ses vidéos Snapchat. L’animateur met alors l’appel en haut parleur pour faire entendre la conversation à tous. “Ça va être très clair. Là je vois que vous souhaitez aborder un sujet dont vous n’avez ni tenant, ni aboutissant, ni explication, ni réelles informations relayées par certains médias qui sont simplement assoiffés de buzz et de reconnaissance et de visibilité. Chose que je conteste. Je veux juste protéger mon image et celle de mes enfants. Là c’est hors contexte et de l’invention“, s’exprime Kenza Poupette avant de préciser qu’il n’y a “aucune maltraitance” et que “les professionnels l’ont bien relevé. J’ai des preuves, j’ai des avocats“.

“C’est tellement injuste” Les autorités ont-elles raison de s’en prendre aux mamans influenceuses ? Kenza Poupette est en direct dans #TPMP ! pic.twitter.com/FQyAXLc1uh — TPMP (@TPMP) February 20, 2023

Derrière le téléphone, elle déclare “être la plus légitime” pour en parler et qu’elle s’adressera à sa communauté directement et non via les médias pour “lisser cette affreuse image” qui lui est donné sur les réseaux sociaux. Elle a par la suite fondue en larmes tout en s’exprimant : “Je suis une très bonne maman. Je ne suis pas une maman parfaite, J’ai toujours tout fait pour mes enfants. Tout ce que j’ai fait, c’est pour mes enfants. J’ai jamais fait de mal à mes enfants et bientôt la vérité éclatera“. Une fois le téléphone raccroché, ne semblant pas du côté de l’influenceuse. “Il y a un business du voyeurisme qui me semble-t-il va être dramatique. On va arriver à des faits divers. Je trouve que toutes ces familles, ces mamans, elles jettent dans la lumière leurs enfants. Les enfants, ce ne sont pas des objets, des bibelots ou des codes promo“, lance Géraldine Maillet. “Il y a un très beau proverbe israélien qui dit ‘tout ce que la vie te donne sans effort, elle te le reprend’ et ces gens, c’est ça. C’est cette génération, ils sont devenus célèbres, riches, ils ont tout eu. Ils n’ont rien fait, aucun effort pour ça. Ils se filment, ils ne travaillent pas, il n’y a pas d’étude, et la vie se venge toujours, elle reprend. Et là maintenant, on commence à avoir toutes les sanctions des réseaux sociaux. Et là, ça tombe et elle pleure. Je suis triste pour cette jeune fille, mais même quand elle pleure, elle se met encore en scène“, conclu Matthieu Delormeau.

Source : TV Mag Le Figaro

