SIX : un nouvel organisme soutient le projet de chaîne de Xavier Niel

Après la SACD, c’est au tour de la SNEP d’annoncer un partenariat avec NJJ Projet 5523 pour le projet SIX visant à remplacer M6.

Il y a tout juste une semaine, les candidats à la reprise des fréquences de TF1 et M6 étaient entendus par l’Arcom. Si la Une n’a qu’un repreneur, le point le plus intéressant de ces auditions a été la comparaison entre le projet de M6 pour la prolongation de sa présence sur le sixième canal de la TNT et le projet de Xavier Niel, qui souhaite le reprendre et créer une nouvelle chaîne.

Si les promesses du projet ont été critiqués par Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, “SIX” récolte des soutiens avec notamment un partenariat signé avec les auteurs de la SACD mais aussi avec la SNEP. Le Syndicat national de l’édition phonographique est une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de la musique enregistrée en France depuis 1922 a en effet annoncé avoir signé avec SIX pour assurer “une exposition optimale de la musique aux heures de grande écoute et dans les programmes d’information, en œuvrant pour une représentation équilibrée des artistes féminines et des artistes masculins et en faisant toute leur place aux jeunes talents dans tous les genres musicaux”.

En effet, la mise en avant de nouveaux contenus concernant la musique a fait partie des engagements présentés par Xavier Niel et l’équipe de NJJ Projet 5523, avec 20% de la programmation annuelle dédiée à la musique mais aussi le préachat de 150 vidéomusiques dont 110 consacrées à de nouveaux talents. La chaîne entend également proposer huit émissions musicales en première partie de soirée et allouer 19 millions d’euros à la production d’émissions et de vidéomusiques.

“En assurant une exposition optimale de la musique aux heures de grande écoute et dans les programmes d’information, en œuvrant à une représentation équilibrée des artistes féminines et des artistes masculins, en faisant toute leur place aux jeunes talents dans tous les genres musicaux, cet accord vient compléter les engagements pris par NJJ dans le cadre de sa candidature à l’obtention d’une fréquence TNT. A cet égard, NJJ surclasse très nettement les annonces faites par son concurrent direct”

Snep

L’organisme annonce ainsi un soutien “sans réserve” au projet auprès de l’Arcom, affirmant que cette chaîne “laisse entrevoir la possibilité d’un retour à l’esprit de la loi de 1986 et d’un dialogue respectueux“.

Source : Correspondance de la Presse

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox