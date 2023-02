Affaire Palmade : l’avocate d’un passager était l’invitée de BFM TV

L’avocate d’un passager présent dans la voiture de Pierre Palmade était l’invitée de BFM TV pour défendre la cause.

Hier matin, dans “Le Live Toussaint” sur BFM TV, Bruce Toussaint a invité et interrogé en duplex Maître Nathalie Fonteneau, conseil de Mohcine E.A., l’un des passagers de Pierre Palmade lors de l’accident. En écoutant la réponse de l’avocate, le journaliste est resté sans mots. “Lorsqu’il se passe cet accident, on a accusé les deux passagers d’avoir pris la fuite. Quelle est la version de votre client ?“, demande le journaliste. “Non. Pour lui, il n’a pas pris la fuite. L’autre passager lui a dit : ‘On y va, suis-moi’. Et il a suivi. Je ne suis pas sûr que mon client ait eu conscience qu’il y avait eu un accident. Quand bien même, en extrapolant, il aurait su, il n’aurait pas pu apporter les secours nécessaires puisqu’on sait que sur place, il y avait une infirmière et un pompier. Ce sont quand même des personnes plus à même de pouvoir aider les victimes sur place. Donc, de ce que je sais, il n’a pas fui ses responsabilités“, a alors répondu l’avocate.

“Il n’avait pas vu qu’il y avait un accident…”

Étonné, Bruce Toussaint a rappelé qu’il y avait “deux carcasses de voitures encastrées” : “On a vu dans quels états étaient ces voitures…“. “Je vous rappelle qu’on était sur une route qui était sombre, sans éclairage. Mon client voyait tout noir avec des acouphènes. Sur le moment, il n’avait pas vu qu’il y avait eu un accident“, a continuer l’avocate. “Il n’avait pas vu qu’il y avait un accident et il n’avait pas vu qu’il y avait des victimes ?“, lance à nouveau le journaliste de BFM TV. “Oui, tout à fait ! Il n’a pas vu qu’il y avait eu une collision entre plusieurs véhicules. Il s’est retrouvé dans le bas-côté. Il n’a pas mesuré qu’il y avait eu un véhicule avec d’autres victimes. Il n’était pas en pleine conscience de ce qu’il faisait, c’est pour ça qu’il avait suivi le second passager“, explique Maître Nathalie Fonteneau, précisant qu’il n’a pas attendu Pierre Palmade : “Il a posé la question un peu plus tard à la personne avec qui il était qui lui a apporté une réponse rapide. L’essentiel était de lui dire de le suivre“. “Si vous me permettez, il y a deux réflexions… Soit le récit que vous nous faites à l’instant est tronqué, voire bizarre – je me mets un peu à la place de tout ceux qui nous regardent -, soit votre client n’était pas dans son état normal“, répond Bruce Toussaint. “Il était fatigué ! C’est pour ça qu’il s’est assoupi et qu’il a eu un accident, néanmoins. (…) Oui, il n’était pas dans son état normal, mais ça ne signifie pas qu’il était sous emprise de stupéfiants. Il était tout simplement fatigué, puis choqué par l’accident“, réplique t-elle.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox