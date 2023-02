SIX : “Plus belle la vie” pourrait faire son retour grâce à Xavier Niel

Ce mercredi, Xavier Niel a annoncé vouloir relancer “Plus belle la vie“, la série culte de France 3, sur sa chaîne télévisée.

Après avoir annoncé son projet baptisé “SIX“, visant a racheter M6, Xavier Niel a également fait savoir sa volonté de faire revenir la série culte de France 3 arrêté il y a quelques mois, “Plus belle la vie“. En effet, le PDG de Free a dévoilé son projet de chaîne précisant certaines cases. Le jeudi soir sera réservé au cinéma et le vendredi soir à la musique et aux documentaires. Xavier Niel a présenté à l’Arcom, ainsi qu’à la presse, un extrait du format de “SIX“, sa chaîne, en cas acceptation par le régulateur. Dans cette vidéo, le rappeur Jul ou la chanteuse Aya Nakamura apparaissaient puis, certains ont pu apercevoir quelques scènes de “Plus belle la vie“, la série culte de la chaîne France 3.

C’est la surprise, alors que la série s’est arrêtée le 18 novembre 2022 après 18 ans de diffusion et a provoqué un choc chez les fans et certains acteurs du feuilleton. Depuis, la trois a du mal à combler la case avec des rediffusions de “Cuisine ouverte” et des “100 lieux qu’il faut voir” ou des best-off de “Samedi d’en rire” avec Jean-Luc Lemoine en attendant la quotidienne sur les Jeux olympiques de Paris. Xavier Niel a, par la suite, été interrogé par les membres de l’Arcom sur ces images, Maxime Lombardini, Vice-président d’Iliad et bras droit de Xavier Niel dans le cadre de cette opération, a annoncé vouloir faire renaître la série sur “SIX“. “On a un échange assez nourri avec Newen pour remettre ‘Plus belle la vie’ à l’antenne“, a-t-il déclaré.

Source : Pure Médias

