TF1 : Jeff Panacloc en larmes devant Nikos Aliagas dans “50′ inside”

Ce samedi, Jeff Panacloc était l’invité de Nikos Aliagas dans “50′ inside” et a fondu en larmes.

Ce samedi, en fin de journée, Jeff Panacloc était l’invité de Nikos Aliagas dans “50′ inside” sur TF1, avant qu’il ne continue sa tournée “Jeff Panacloc Adventure“. L’animateur diffusait une photo de l’humoriste lorsqu’il était enfant. “Je vais vous montrer cette photo et j’ai l’impression que c’est un mix de vos deux enfants“, lance le présentateur. Sur la photo, un petit enfant assis dans le sable, l’humortiste. “On est où ?“, demande le journaliste. Ému, l’artiste fond en larmes. “Vous me faites partir loin, là…“, s’exprime Jeff Panacloc. Peu après, il a donné le contexte de l’image diffusée. “On est en Normandie, chez ma grand-mère, sur la plage où je passais toutes mes vacances“, raconte-t-il. “Et… Et on espère qu’un jour je serai là, avec vous”, ajoute l’humoriste. “C’est réussi“, lance alors Nikos Aliagas.

Par la suite, le journaliste a ensuite demandé à l’artiste ce qu’il voudrait “dire à ce gamin” ? “Qu’est-ce que je vais lui dire à ce gamin là ? Continue à faire ça. Continue. Continue à jouer et tu vas jouer toute ta vie et ça va marcher. Voilà. Et ça va marcher. Aie confiance, c’est important“. Pour rappel, Jeff Panacloc reprend sa tournée le 11 mars à Amiens avant de passer par Lille, Metz, Reims et bien d’autres villes jusqu’au 7 mai où il finira à Toulon.

