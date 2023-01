France 3 : Jean-Luc Lemoine remplace “Plus belle la vie” dès le lundi 30 janvier 2023

Depuis l’arrêt de “Plus belle la vie“, France 3 cherche à combler sa case vide. L’émission, “Samedi d’en rire“, de Jean-Luc Lemoine va donc devenir une quotidienne.

La chaîne, France 3, se retrouve dans le besoin d’ajouter un programme sur la grille de 20 h 20 après l’arrêt de “Plus belle la vie“. Jean-Luc Lemoine va combler ce vide dès lundi 30 janvier 2023 avec “Samedi d’en rire“, son émission deviendra une quotidienne. Le ton restera le même, c’est à dire : humour et musique. Bien que le samedi ce rendez-vous dure 1 h 30, il sera plus court. Le programme sera donc diffusé à la même heure que “Quotidien“, “Touche pas à mon poste” et les JT de TF1 ainsi que de France 2. Mory Sacko, ancien candidat de “Top Chef“, n’avait attiré que 700.000 téléspectateurs, du 21 novembre 2022 au 2 janvier 2023, avec la diffusion de “Cuisine ouverte“.

Avant l’épisode final de “Plus belle la vie”, la série cumulait 2,22 millions de téléspectateurs, soit 10,3% du public âgé de 4 ans et plus. France Télévisions ne semble pas trouver d’autres possibilités, pour le moment, pour remplacer sa série. En décembre, France 3 avait annoncé le remplacement de “Cuisine ouverte” dès le lundi 2 janvier 2023 par la rediffusion de “Les 100 lieux qu’il faut voir“. Finalement, l’émission sera remplacée au printemps 2023 par un magazine présenté par Carole Gaessler au sujet des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Source : Pure Médias

