TPMP : prise de tête entre Matthieu Delormeau et Véronique Genest en direct

Véronique Genest, nouvelle chroniqueuse de “Touche pas à mon poste“, a eu un différent avec Matthieu Delormeau.

Véronique Genest faisait, ce lundi soir, son arrivée en tant que chroniqueuse dans l’émission de C8, “Touche pas à mon poste“, et s’est confrontée à Matthieu Delormeau. Durant environ trois minutes, les deux chroniqueurs ne se sont pas lâchés. Bien que Cyril Hanouna ait tenté de calmer le duo, ils ne se sont pas pour autant arrêtés. “Je veux crever l’abcès tout de suite, parce que Matthieu et Véronique.. Faites vous un petit bisou“, s’est lancé le présentateur. “C’est un ordre ou…“, répond alors Mathieu Delormeu, ayant prise les parole de l’animateur froidement. La séquence ayant déplu à Véronique Genest, elle a expliqué qu’il ne “peut pas” car il est “trop maquillé” lançant une série de “clashs“.

“Moi je n’ai rien contre Matthieu…“, ajoute Véronique Genest avant d’être interrompu par le chroniqueur : “si, un petit peu quand même. On lit dans la presse que tu ne peux pas me saquer, ‘ce gay je ne peux pas le saquer, c’est la marionnette d’Hanouna“. “J’ai dit ça moi ?! Ah non, jamais. Jamais de la vie je n’ai dit ça“, répond la chroniqueuse. “C’est encore un journaliste qui a mal écrit“, ajoute Matthieu Delormeau. “Non, c’est encore toi qui a mal lu“, se défend sa voisine. Quelques secondes plus tard, Véronique Genest s’exprime à nouveau, sous l’invitation de Cyril Hanouna, : “J’ai effectivement un problème avec toi…“. “Avec vous. On ne se connaît pas“, la coupe Matthieu Delormeau. “J’ai effectivement un problème avec vous. Je ne vous trouve pas très brillant. Mais voilà, c’est mon problème“, reprend-t-elle. Plus tard, l’animateur phare de C8 lance avec humour : “Il va y avoir une bonne ambiance de ce côté“. Le chroniquer a ensuite changer de place.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox