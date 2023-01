Laury Thilleman tiendra les rênes de l’édition 2023 des Victoires de la musique pour la troisième fois

France 2 annonce, lors d’une conférence de presse, que Laury Thilleman, ex-miss France, présentera les Victoires de la musique pour la troisième fois, ce 10 février dès 21 h 10.

Laury Thilleman présentera, pour la troisième fois consécutive, les Victoire de la musique 2023 en direct de France 2 et France Inter le 10 février prochaine dès 21 h 10. Accompagnée de Stéphane Bern en 2021 et d’Oliver Minne en 2022, elle animera, seule, la 38e édition. “Ça me met un peu la pression. Mais c’est aussi une belle consécration. Je me sens hyper émue et fière. C’est du direct, une soirée majestueuse, peut-être la plus prestigieuse musicalement parlant que l’on puisse trouver, l’équivalent des Grammys à la française. Cela représente un cadeau“, s’exprime l’ex-Miss France. Elle est, après Virginie Guilhaume et Daphné Bürki, la seule femme a présenter la cérémonie seule. L’émission sera dédiée à Franck Saurat, producteur exécutif depuis trois ans grâce à sa société Carson Prod, décédé en décembre dernier. Alexandra Redde-Amiel, directrice des variétés, des jeux et du divertissemment de France Télévisions, a promis que la soirée sera “belle, unique, lumineuse avec un palmarès qui va réjouir les téléspectateurs“. De nombreux artistes sont nominée :

Stromae,

Angèle,

Orelsan,

Juliette Armanet,

Pomme,

Clara Luciani,

Ben Mazué,

Gaël Faye,

Grand Corps Malade,

Bigflo & Oli.

Également des nouvelles révélations comme :

Emma Peters,

November Ultra Mentissa,

Jacques,

Lujipeka,

Tiakola,

Pierre de Maere.

Pendant une semaine, avant la cérémonie, France 2 diffusera un mini-documentaire de chacun, tous les soirs. En parallèle, l’émission “Culture Box” recevra les artistes quotidiennement et “Culture Box, en route vers les Victoires de la Musique” proposera un live avec eux. Le public peut voter pour la catégorie “Chanson originale” du 9 janvier au 9 février, ainsi, choisir son titre préféré entre les titres suivant :

“Coeur” de Carla Luciani ,

, “Flamme” de Juliette Armanet ,

, “L’enfer” de Stromae ,

, “La Quête” de Orelsan,

“Un jour je marierai un ange” de Pierre de Maere.

Comme 2022, les albums les plus streamés seront également récompensés, les albums “Nonante-cinq” de la chanteuse belge, Angèle, et “Jefe” du rappeur français, Ninho, seront donc les gagnants. La 600e Victoire de la musique sera remise lors de cette 38e édition.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox