“Les 12 coups de midi” : un enfant interrompt Jean-Luc Reichmann avec un cri

Lors de l’émission, “Les 12 coups de midi“, un cri d’enfant dans le public a interrompu Jean-Luc Reichmann.

Ce dimanche 8 janvier, Jean-Luc Reichmann a été interrompu lors de son émission sur TF1, “Les 12 coups de midi“. Après tant d’années à la présentation du programme avec de nombreux imprévu, l’animateur gère n’importe quelles situations. Cette fois, c’est un cri d’enfant qui a interrompu le présentateur de la quotidienne qui a, par la suite, plaisanté sur l’événement. Jean-Luc Reichmann posait, comme à son habitude, les questions aux candidats quand un enfant du public a crié : “Duel !“. L’animateur a pris la situation à la rigolade et est allé voir le jeune garçon et lui lance : “Ça va mon grand ? Il y a eu un petit souci..?“. Le petit garçon, Timéo, est vite devenu timide.

En effet, les caméras et les lumière ont très vite pointé sur Timéo. L’animateur ajoute alors : “Tu as eu un petit lâcher, qu’est-ce qui s’est passé ?“. “Je croyais que c’était le duel“, répond l’invité. Semblant gêné, Jean-Luc Reichmann a très vite rassuré le jeune garçon : “Tu avais un peu d’avance sur tout le monde, tu comprends ?“. Quelques minutes plus tard, le présentateur lance le fameux duel attendu par le jeune garçon, Nathalie contre Nicolas.

Source : Objeko

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox