Séquence émotion pour Jeff Panacloc dans “Un dimanche à la campagne”

Ce dimanche, Jeff Panacloc, Joyce Jonathan et Salvatore Adamo étaient les invités de “Un dimanche à la campagne” sur France 2. L’humoriste est alors revenu sur son enfance.

En début d’émission, Frédéric Lopez, comme les numéros précédents, emmène ses trois invités dans le grenier pour retrouver les souvenirs d’enfance de chacun. Jeff Panacloc est très vite touché d’être présent ce soir là aux côtés de Salvatore Adamo. L’humoriste raconte que son père chantait beaucoup de ses morceaux. “On n’est pas très complice avec mon père mais ce qui nous réunissait c’était de chanter“, lance-t-il, avec émotion. L’animateur a ensuite projeté une photo de Damien Colcanap, le vrai nom du ventriloque, de son enfance. “Je suis tout seul, beaucoup dans ma chambre“, ajoute-il. Membre d’une famille n’ayant ni le cinéma, ni le spectacle ou le théâtre comme loisirs, la télé est son seul rapport avec le monde. “Je me construis un petit studio de radio dans ma chambre et quand je rentre de l’école, j’ai mon émission diffusée… dans mes propres oreilles. Quand j’étais en retard, je m’excusais. À ce moment-là, je suis dans un autre monde, dans mon monde finalement“, s’exprime Jeff Panacloc.

“Je n’étais pas populaire, on a vu ma tête. J’avais du gras autour des os“, ajoute-il avec humour. Petit, l’humoriste se cassait très souvent la jambe ce qui lui donnait le surnom de “petit gros à la béquille” par ses camardes. “J’avais l’impression d’être à part et que j’étais pas très intéressant. J’étais un peu le cassos de service. Je voyais les autres aller à des booms mais je le vivais pas mal et finalement c’est pour ça que j’en suis là aujourd’hui, ce succès que j’arrive à gratouiller. Ça n’a pas été facile tous les jours, j’essaye de me remémorer ces moments plus difficiles“. À l’adolescence, il parodie l’émission “Star Academy” avec Aymeric, son ami. Il utilise un drap pour un décors fait maison, il affirme, dans “Un dimanche à la campagne“, : “on serait des stars de YouTube aujourd’hui. Peut-être qu’un jour je pourrais accrocher des projecteurs sur des plateaux TV, au cinéma ou sur des scènes de spectacles“.

Plus tard, Frédéric Lopez va revenir sur le jour où Jeff Panacloc a fait la première partie du spectacle de Franck Dubosc puis être invité dans une émission de Michel Drucker accompagné de Pascal Obispo. “Là ça a été… Bah… Le changement de vie quoi. Excusez-moi hein, comme on dit souvent dans ce métier il y a un avant et un après et là vraiment on n’a pas compris ce qui nous arrivait avec mon manager“, s’est exprimé l’humoriste. Après la fin de l’émission, le nombres de vente de ses spectacle sont montés en flèches. Au cours de l’émission, Frédéric Lopez a également fait un bilan de la carrière de son invité qui fini en larmes. “L’effet d’avoir parlé de tout ça… Mes proches me disent tu ne te rends pas compte de ce que tu fais et je crois que je ne me rends pas compte effectivement. Je pleurais déjà il y a dix ans en pensant avoir fait quelque chose de dingue et en fait on continue à avancer, il y a des difficultés. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie et en fait quand on se retrouve sur scène tout ça n’existe pas. […] L’humour c’est une drogue compliquée à mettre de côté“, conclu Jeff Panacloc.

Source : TV Mag le Figaro

