Patrick Sébastien se confie sur son addiction au whisky

Patrick Sébastien été l’invité de “En Aparté” sur Canal +, l’occasion pour lui de revenir sur sa consommation d’alcool.

Ce mardi sur Canal +, Nathalie Lévy recevait Patrick Sébastien dans “En Aparté“. Le comédien est revenu sur ses échanges par SMS avec le président Emmanuel Macron, sa maman décédée et fait une confidence au sujet d’un homme politique dont il a gardé l’identité anonyme, l’animateur est aussi revenu sur son passé. À peine arrivé sur le plateau, Patrick Sébastien s’est servi un café. “J’en bois à peu près une dizaine par jour“, a-t-il lancé à la voix de Nathalie Lévy avant de se confié sur son addiction à l’alcool. “Bah, mes excès ne sont pas des vrais excès. J’ai arrêté l’alcool ça fait maintenant trente… oulah. J’ai arrêté à 32 ans, ça va bientôt faire 38 ans que j’ai arrêté de boire de l’alcool. C’était un litre et demi de whisky par jour quoi. Et puis je ne prends rien, mais rien du tout. À part la clope. Je sais que je pourrais ne pas fumer mais je suis un fumeur… Je sais que ça me fait du mal, mais comme avait dit Gainsbourg : ‘Si je suis incinéré, j’aurais fait la moitié du boulot.‘ “, s’est exprimé Patrick Sébastien.

Très festive dans sa consommation, la quantité a dépassée l’animateur. “C’est un piège, c’est une prison, tu ne te rends pas compte… Ce qui est terrible, c’est qu’entre le mec à jeun et le mec bourré, tu n’es plus la même personne“, avait-il confier, dans “Touche pas à mon poste” en 2019, à Cyril Hanouna. Et bien que cette mauvaise période de sa vie n’a jamais été abordée, Patrick Sébastien s’est déjà exprimé sur quelques détails du jour où il a arrêté : “Le jour où je me suis rendu compte que les emmerdements dépassaient le plaisir“.

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox