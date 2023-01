“En aparté” : moment émotion pour Kyan Khojandi après une confidence sur son père

Ce mardi soir, Kyan Khojandi était l’invité de l’émission “En aparté” sur Canal+. Une confidence sur son père a ému l’humoriste.

Ce mardi soir, l’humoriste Kyan Khojandi était l’invité de “En aparté” sur Canal+. Par ailleurs, il a expliqué que la raison pour laquelle il peut manger facilement les piments lors de son émission, “Hot Ones” était lié aux origines iranienne du côté de son père dont il s’est confié sur sa relation avec se dernier et son enfance par la même occasion. Son père, Aziz, aujourd’hui décédé, est arrivé en France dans les années 1980. “J’ai grandi avec un homme qui avait été quelqu’un chez lui et qui n’était plus personne une fois arrivé en France. J’ai grandi avec un homme qui était en dépression pendant quinze ans, toute la journée sur le canapé“, s’exprime Kyan Khojandi.

Son père était géologue en Iran mais en France, il se retrouve au milieu du racisme et de la solitude. “Il était considéré comme un étranger. On était avant ‘Touche pas à mon pote’. C’était quelque chose de très dur. C’est quelqu’un qui a été rejeté aussi par les membres de ma famille installés en France. Le pays n’a pas été une vraie terre d’accueil pour lui“, continue l’humoriste.Il avait confier, dans une interview pour le journal “Paris Match“, en 2017, que ses parents s’étaient rencontrés en Allemagne. En 1979, ils sont allés en Iran mais se sont installés à Reims, en France, en raison de la révolution islamique dans le pays.

“Il s’occupait de nous le matin, il venait me chercher à l’école le soir. Ma mère faisait tout pour tenir le foyer“, ajoute Kyan Khojandi. Son père est retourné quinze ans après son installation en France, dans les années 2000, en Iran où il s’est dit que le pays avait bien changé. Ce constat le pousse à aller de l’avant et laisser son passé derrière lui. Kyan Khojandi étudie le droit donnant de l’espoir à son père. Plus tard, ce dernier avoue préférer monter sur scène ce qui fait monter les tensions entre père et fils. Lors que l’humoriste obtient sa première promotion chez Canal+, son père devient son “premier supporter“. Un séquence assez émouvante pour l’animateur de “Hot Ones“.

Source : TV Mag le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox