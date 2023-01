TV : Orange annonce des changements pour ses abonnés Livebox

Plusieurs chaînes changent de place et d’autres évoluent sur la TV d’Orange.

Avis aux abonnés Orange détenant une offre comprenant la télévision, il y a quelques changements sur votre Livebox. Pas d’ajout réel au programme, mais le changement d’une chaîne, des renumérotations et l’ajout de la HD. A noter ces changement concernent les zones éligibles en Métropole.

Ainsi, les chaînes OCS changent de place sur la zapliste : OCS Géants se trouve désormais sur le canal 52, OCS sur le canal 53 et OCS Choc disparaît pour devenir OCS Pulp sur le canal 51.

La chaîne TCM Cinéma est quant à elle placée sur le canal 57 et Paramount Channel et sa version décalée se retrouvent respectivement sur les canaux 55 et 56 de la TV d’Orange.

D’autres chaînes passent pour leur part à la HD, c’est le cas de MaTélé (347), WeoTV Courrier PIcard (356) et La voix du Nord (387) ainsi que TéléNantes (354).

