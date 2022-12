Thierry Ardisson juge que Laurent Ruquier n’a pas compris le concept après l’échec de “Hier, aujourd’hui, demain”

Ce dimanche, dans “C médiatique“, Thierry Ardisson a jugé que Laurent Ruquier est responsable de l’échec de sa nouvelle émission sur France 2, “Hier, aujourd’hui, demain“.

Ce dimanche, Thierry Ardisson était invité sur le plateau de “C médiatique” sur France 5. L’animateur est revenu sur l’échec entraînant l’arrêt de l’émission animée par Laurent Ruquier sur France 2, “Hier, aujourd’hui, demain“, après un seul numéro. Le lancement, le 15 novembre dernier, a attiré seulement 1,15 million de curieux, soit 6,2% du public selon Médiamétrie. Pour l’invité, cet échec n’a qu’une seule raison : l’animateur lui même. “Ça n’a pas marché parce que Laurent n’était pas du tout dans l’émission. Quand j’ai dit, le concept c’est ‘comment parlait-on hier de ce qui se passe aujourd’hui, Laurent a pensé que c’est une bonne formule d’Ardisson, c’est un peu mon métier parce que je faisais des slogans dans la pub, mais il n’a pas compris que c’était le concept de l’émission. Et il a fait autre chose“, a expliqué Thierry Ardisson à Mélanie Taravant.

Selon Thierry Ardisson, beaucoup d’émission de Laurent Ruquier confirment ses dire. “Il fait beaucoup de choses Laurent. Il était peut-être un peu surmené. Dans tous les cas, il n’est pas rentré du tout dans l’émission. Ce n’est pas du tout ce qu’on attendait. Le fait que la chaîne ait arrêté l’émission, je trouve que c’est une très bonne chose“, a conclu, très franc, le producteur. dans une récente interview pour “Pure Médias“, Laurent Ruquier avait assumé être à l’origine du projet. “C’est moi qui ai eu cette idée née d’une légère frustration dans ‘Les enfants de la télé’. J’avais parfois ce petit regret où je me disais : ‘C’est dommage, si on avait du temps, on pourrait s’intéresser à de vrais sujets de société vus à travers les images de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel)’. Mais ce n’est pas le concept des ‘Enfants de la télé‘”, avait confié l’animateur.

