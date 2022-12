“Touche pas à mon poste !” : Bertrand Chameroy revient sur ses années difficiles dans l’émission

Bertrand Chameroy, chroniqueur de “C à vous” sur France 5, s’exprime sur son départ de “Touche pas à mon poste !“.

Présent, chaque soirs, aux côtés d’Anne-Elisabeth Lemoine dans “C à vous” sur France 5, Bertrand Chameroy s’est exprimé sur la raison de son départ de “Touche pas à mon poste !“. “Je n’ai jamais été aussi heureux professionnellement“, déclare le chroniqueur pour le journal “Le Parisien” ce lundi 19 décembre. En 2012, Cyril Hanouna embauche Bertrand Chameroy pour quatre ans dont il anime sa chronique actualité sous forme de zapping avec humour mais hors antennes, ce n’était pas la même ambiance. “Je me sentais mal en allant sur le plateau“, raconte le chroniqueur. Le 8 mars 2016, il a annoncer quitter l’émission de C8 en direct. “Je ne me reconnaissais plus. J’ai préféré m’arrêter là, sans avoir de plan B. C‘était la meilleure décision à prendre. un vrai soulagement“, s’exprime Bertrand Chameroy sur le plateau de “C à vous“.

Le magazine “Society” sortait une enquête avec comme thème : l’ambiance toxique de “Touche pas à mon poste“. La production soupçonnait Bertrand Chameroy d’avoir témoigné anonymement, ce qu’il dément par la suite. En novembre dernier, Cyril Hanouna s’en était pris à l’animateur en lui reprochant de prendre parti contre lui dans l’affaire Louis Boyard dans sa chronique sur RTL. “Il fait bien le malin mais quand il me voit, il se chie dessus“, avait déclaré le trublion de C8 dans “Touche pas à mon poste“. L’émission a tout de même été bénéfique dans la carrière de Bertrand Chameroy. En effet, suite à son départ, le chroniqueur rejoins W9 et Europe 1 aux côtés de Daphné Bürki dans “Bonjour la France“. En 2018, il revient dans “TPMP” avec “La météo de Bertrand Chameroy“. “La pire idée possible“, regrette aujourd’hui l’homme de 33 ans. “La bande n’était plus la même, le public m’avait vu démissionner en direct… Ça n’avait pas de sens“, conclu l’humoriste. Depuis 2020, il est présent sur le plateau de “C à vous” sur France 5. Un choix plus raccord avec ses ambitions : “ Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. Ma priorité, c’est ‘C à vous’“.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox