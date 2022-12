Sylvie Tellier émue en faisant ses adieux à Miss France

Après 15 années à l’animation de Miss France, Sylvie Tellier a fait ses adieux à l’émission qu’elle co-présentait avec Jean-Pierre Foucault ce samedi 17 décembre 2022. L’ex-Miss France 2002 n’a pu cacher ses émotions.

Ce samedi 17 décembre 2022, se tenait l’édition 2023 de Miss France. L’occasion pour Sylvie Tellier, l’ex-Miss France 2002, de présenter sa dernière édition et faire ses adieu en direct de TF1. Accompagné de Jean-Pierre Foucault, elle n’a pu cacher ses émotions lors de son discours. “Cette année signe pour moi le début d’une nouvelle aventure professionnelle. Je tourne la page du livre Miss France en quittant la direction générale de la société. Je souhaite beaucoup de succès à Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fabre dans la poursuite de cette magnifique aventure qu’est Miss France. Je voudrais aussi vivement remercier Geneviève de Fontenay parce que je sais qu’elle nous regarde. J’ai beaucoup appris auprès d’elle et, vraiment, je l’embrasse très fort. Mes pensées vont aussi aux équipes Miss France sans qui rien n’aurait été possible. Diriger Miss France, c’est plus qu’un métier, c’est une passion. Je remercie évidemment toutes les miss France que j’ai accompagnées depuis le sacre d’Alexandra Rosenfeld jusqu’à celui de Diane Leyre. Elles font la fierté de l’organisation et j’ai pour chacune d’entre elles, une immense tendresse. Je tenais également à vous remercier, vous les Français. J’ai une pensée pour tous ceux que j’ai rencontrés lors de mes déplacements dans les moindres recoins de notre beau pays. Je vais continuer à m’engager pour le rayonnement de la France, des entreprises françaises et de leur savoir-faire. Je tiens également à te remercier Jean-Pierre car tu as une bienveillance à mon égard pendant toutes ces années où j’ai eu la chance d’être à tes côtés et tu sais que tu vas vraiment me manquer“, s’est exprimé celle qui a passé 15 ans à la tête du comité du concours de beauté.

En larmes, Sylvie Tellier a commencée à se confier : “Pour terminer, et ça va être le plus difficile. J’aimerais m’adresser à ma famille. Ils sont tous ici dans la salle ce soir pour la première fois. Diriger Miss France a exigé beaucoup de sacrifices et vous m’avez toujours soutenue. Vous m’avez permis d’être une fille, une femme, une mère accomplie et, qui sait, peut-être que je serais un jour à votre place pour encourager ma fille Margaux dans cette magnifique aventure Miss France. Qu’est-ce que je suis émue, je vous aime tellement. Vous avez tous changé ma vie et je vous en suis infiniment reconnaissante“, a lancer l’animatrice avant d’être interrompu par les émotions et un standing ovation du public à voir ici.

Standing ovation pour une Sylvie Tellier au bord des larmes #MissFrance2023 @ParisMatch pic.twitter.com/i8csTRox7z — Pierrick Geais (@pgeais) December 17, 2022

Le 31 août dernier, Sylvie Tellier avait annoncé son départ du comité de Miss France pour “se consacrer à des projets entrepreneuriaux“. Un départ plutôt attendu au vu de sa relation glaciale avec Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France depuis octobre 2021. “Je ne pars pas à cause d’Alexia Laroche-Joubert” avait assurer Sylvie Tellier lors de son passage chez RTL fin août tout en ajoutant que l’ex-reine de beauté voulait des nouvelles règles pour ce concours : “Alexia est arrivée avec de nouvelles idées, des envies d’évolution du concours“. Depuis, entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert ne s’est pas vraiment améliorée. Le 18 novembre dernier, les tensions entre les deux ex-Miss ont explosé lors de la conférence de presse de présentation de l’édition 2023 de Miss France. Les journalistes n’ont pas manqué de rapporter les dires à l’ex Miss France 2002 (“J’ai mon 9 mm sous la table“, “Alexia reprend mes fonctions, elle n’aime pas que je le dise, donc j’aime bien le dire“), jusqu’à l’explosion de Sylvie Tellier lorsque Alexia Laroche-Joubert a déclaré qu’elle “n’avait jamais travaillé sur l’émission, ne l’avait jamais produite“. “Moi ? Je ne travaillais pas sur cette émission? Je ne peux pas te laisser dire ça. J’ai travaillé sur cette émission pendant 17 ans!“, a lancé Sylvie Tellier avant de recevoir les excuses d’Alexia Laroche-Joubert. “Oui, tu m’as vexée, oui, il faut avoir de la considération pour tout le travail fait pendant 17 ans“, a conclu l’ex animatrice de Miss France.

