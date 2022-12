Léa Salamé gênée par une remarque de Christophe Dechavanne dans “Quelle époque !”

Léa Salamé recevait Christophe Dechavanne dans “Quelle époque !” sur France 2 et n’a pu s’empêcher de cacher son embarras.

Ce samedi soir, Léa Salamé recevait Philippe Tournon, ancien chef du service de presse de l’équipe de France de football, dans “Quelle époque !“. La vieille de la Coupe du monde, la journaliste a questionné son invité sur l’emploi du temps et les habitudes des Bleus. “Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?“, a-t-elle demandé. “Manger des pizzas parce que c’est lourd“, a alors répondu Philippe Tournon. “Ils mangent quoi d’ailleurs la veille d’un match ?“, a continuer Léa Salamé. “Ils ont des pâtes, du blanc de poulet, du poisson, des sucres lents“, résume l’invité. Christophe Dechavanne a ajouté : “Rapports sexuels, on n’en parle même pas ? De toute façon, ils sont entre eux“. “bah et alors ?“, rétorque Sandrine Kiberlain. Léa Salamé a continuer de poser ses questions sur les habitudes des joueurs de l’équipe de France. “Au petit-déj, ils mangent quoi ? Ils vont se réveiller à quelle heure demain ? On veut tout savoir comment ça se passe“, a lancé la journaliste. C’est difficile quand c’est un match à 16 heures parce qu’entre le petit-déjeuner et le déjeuner… En 2018, on avait fait une espèce de brunch vers 11 heures-midi“, a répondu Philippe Tournon.

“Sinon, tu ne peux pas digérer“, a ajouté Christophe Dechavanne. “3h30, je crois que c’est la norme, il faut qu’ils aient fini de manger“, souligne l’ancien chef du service presse de l’EDF. “Caca après“, intervient l’invité, provoquant la gêne de Léa Salamé. “Non mais ce n’est pas possible“, a coupée la présentatrice, se cachant le visage. “Pardon, ce n’est pas bien mais là, on est dans le médical et le sportif. Tu ne vas pas faire un match de finale en disant : ‘J’ai envie de faire popo’“, s’est excusé Christophe Dechavanne. “Mais je ne sais pas, calmez-le“, a suppliée l’animatrice. Sandrine Kiberlain a alors fait remarquer : “Mais enfin vous êtes fous ! Vous êtes tous fous“. Léa Salamé a par la suite recentré la discussion sur Didier Deschamps. Sandrine Kiberlain, hilare, a alors balancé : “Est-ce qu’il fait caca ?“, provoquant, cette fois, le rire chez la présentatrice.

