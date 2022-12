TF1 : les programmes de la chaîne décrochent les 10 premières meilleures audiences de 2022

En 2022, TF1 confirme être le leader du divertissements en ayant 10 programmes dans le top 10 des meilleures audiences de divertissement.

TF1 annonce, dans un communiqué, avoir pas un mais dix programmes dans le top 10 des meilleures audiences de divertissement. En effet, la chaîne domine ce classement avec des soirées événements comme “Les Enfoirés” et “L’élection de Miss France”. À la troisième place, retrouvez “C’est Canteloup” avec Nicolas Canteloup avec également Hélène Mannarino. Par ailleurs, “Koh-Lanta” et “The Voice” sont de la partie. Enfin, le retour de la “Star Academy” lui a fait décroché la septième place de ce classement. Rendez-vous le vendredi 6 janvier avec “cannes Comedy Show“, une nouvelle émission d’humour présentée par Camille Combal puis à partir du 7 janvier, la nouvelle saison de “Ninja Warrior“. “The Voice” et “Koh-Lanta” seront eux aussi, prochainement, de retour sur la chaîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox