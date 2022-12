Bertrand Chameroy tacle CNews dans son “ABC exceptionnel”

Bertrand Chameroy a comparé les émissions de CNews avec les différents lors des repas de Noël durant un sketch inédit.

Bertrand Chameroy se retrouve seul sur le plateau de “C à vous“, l’émission diffusée sur France 5 et, initialement, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine qui est actuellement en vacances pour les fêtes. Le chroniqueur a profité de l’absence de l’animatrice pour préparer un ABC exceptionnel. Habitué à tenir l’antenne une dizaines de minutes quotidiennement avec cette rubrique, il dispose donc d’une heure accompagné de ses invités (dont Fred Testot, Michèle Laroque ou encore Émilie Tran Nguyen) et compte bien faire ce qui lui chante. “Ce soir je fais tout ce que je veux“, lance-t-il en début d’émission. L’humoriste Bérengère Krief est également présente pour l’épauler. Entre compilation des bredouillages d’Anne-Elisabeth Lemoine, un devine tête, la reprise d’une scène de “Love Actually” par Michèle Laroque ou encore une parodie de publicité, Bertrand Chameroy place un tacle à la chaîne d’information “CNews“.

“Cette période de l’année qui rime avec solitude pour ces gens“, souligne l’animateur avant de lancer une séquence suivit de Bérengère Krief qui, sur le titre “All by myself” de Céline Dion, apparaît en pyjama assise sur son canapé devant la télé accompagné de son chien et d’un verre de vin rouge. L’air déprimé, elle chante avec coeur tout comme avait fait Renée Zellweger en 2001 dans le film “Le journal de Bridget Jones“. “Vous êtes seule pour les fêtes ? Personne ne veut de vous pour partager la viennetta ? Vous n’avez pas de famille ? Pas d’amis ? Juste votre chien ?“, questionne un homme. L’humoriste rappelle que c’est une situation humiliante mais la voix off continue : “Vous souhaitez retrouver chez vous l’ambiance d’un repas en famille ? Avec des gens qui se gueulent dessus sans raison en parlant de sujets politiques qu’ils ne maîtrisent pas forcément“.

Vous êtes seul pour les fêtes ? Personne ne veut partager la buche avec vous ? Vous souhaitez retrouver l’ambiance d’un repas de Noël en famille ? Une solution existe ! 🎁

L’ABC esseptionnel de @BChameroy avec @BerengereKrief ⬇️#CàVous pic.twitter.com/53nY1crMp9 — C à vous (@cavousf5) December 19, 2022

“Il existe une solution…“, relance la voix. Cette solution serait “CNews” avec option “L’heure des pros” de Pascal Praud. La voix reprend alors : “CNews, le réveillon en continu. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24“, après l’arrivé d’un téléviseur diffusant un extrait de l’animateur de l’émission en colère contre le passe vaccinale : “Mais ils sont fous, ils sont fous“. Bérengère Krief répond à son téléviseur, toujours dans son rôle, avec le même ton.

Source : TV Mag Le Figaro

