“La France a un incroyable talent” : un numéro à deux doigts de se terminer en catastrophe lors de la finale

Ce mardi soir, se tenait la finale de “La France a un incroyable talent” sur M6. Les Ramadhani Brothers ont frôlé la catastrophe à la fin de leur numéro.

Hier soir, M6 diffusait, en direct, la finale de “La France a un incroyable talent“. Les Ramadhani Brothers, originaire de Tanzanie, étaient à nouveau sur scène. Le duo d’acrobates avait gagné le cœur du jury lors des auditions puis de la demi-finale. “Notre show est divertissant, mais effrayant aussi. C’est tout cela mélangé“, se sont exprimés les deux amis. Pour cette finale, ils ont décidé de montrer d’un cran en plaçant un cylindre sur la tête du porteur. Bien que ce fût une première partie impressionnante, la seconde était bien plus compliqué pour le duo. Arrivés à la troisième, sur cinq, marche d’un escalier, l’acrobate du dessus a commencé à perdre l’équilibre puis s’est servi du bras de son ami, qui est tombé par la suite, pour redescendre.

Les deux finalistes de “La France a un incroyable talent” étaient déçus de ne pas avoir pu offrir le résultat voulu pour cette finale. Mais les jury ont su leur remonter le moral. Eric Antoine a lancé “C’est une prise de risque énorme. La dernière marche manque, mais ça n’enlève rien à votre talent, au danger du numéro, à la technicité“. “Il a assuré pour ne pas tuer son cher camarade. C’était magique, ne soyez pas tristes, vous êtes exceptionnels“, a ajouté Marianne James. “On se moque des aléas du direct. Je me fiche des erreurs parce que vous êtes les meilleurs“, a complétée Hélène Ségara. ” On respecte et on salue votre prise de risque. C’est ça qu’on veut en finale“, conclue Sugar Sammy. Finalement, c’est Rayane, le pianiste de seulement 15 ans qui a remporter le concours et 100.000 euros.

