Michel Drucker explique pourquoi il n’a pas reçu cette star pendant des années

France 3 a récemment diffusé un documentaire sur l’émission “Champs-Élysées” animée par Michel Drucker avant “Vivement dimanche“. L’animateur raconte pourquoi il n’a pas reçu Michel Legrand pendant des années dans ses émissions.

Avant “Vivement dimanche“, Michel Drucker tenait les rennes de “Champs-Élysées“, une émission ayant reçu grand nombre de personnalités françaises comme internationales. Au même titre que Whitney Houston, ayant été reçue, accompagnée de Serge Gainsbourg, sur la chaîne “Antenne 2“, l’animateur s’est souvenu de cette semaine où Barbara Streisand et Michel Legrand étaient présents. Dans le documentaire, il raconte avoir regretté de demander au duo d’improviser sur le titre “What are you doing the rest of your life“. Une demande surprise qui aurait pu être évitée au vu de la réaction de Barbara Streisand. Par ailleurs, Michel Drucker se souvient : “Elle est partie ivre de rage. Je la comprends puisque ce n’était pas du tout prévu“. La chanteuse aurait “fusillée du regard” l’animateur et aurait ajoutée : “je n’oublierai jamais votre inélégance“.

Michel Drucker a rapporté avoir été, le lendemain, pris pour cible par la presse. “Les bras me sont tombés. J’en ai pris plein la gueule !“, déclare-t-il. L’actrice a avait lancée : “Mon pire souvenir, c’est Champs-Élysées“, avant que Michel Legrand n’ajoute que “Drucker l’a piégée dans Champs-Élysées“. Le présentateur a également avoué, cette semaine : “Je n’ai pas reçu Michel Legrand pendant des années parce que je n’y arrivais pas, je ne voulais pas être faux cul à ce point. Je l’ai reçu une fois pour faire plaisir à Macha Méril, la femme de sa vie, car Michel Legrand est un grand talent. Mais ça, je l’ai eu dans le gosier pendant des années“.

Source : Télé 7 Jours

