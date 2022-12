Le nouveau champion de “Tout le monde veut prendre sa place” est l’un des plus grands gagnants de “12 Coups de midi”

Ce mercredi, le champion des “12 coups de midi” confirme sa place sur le fauteuil de “Tout le monde veut prendre sa place“.

Ce mercredi, Sébastien, un postier originaire de Lyon, s’est vu être sacré champion de “Tout le monde veut prendre sa place” animée par Laurence Boccolini, le jeu télévisé qui prend place sur la case du midi de France 2. Ce champion a également été celui de “12 coups de midi“. En effet, Sébastien enchaînait les victoires entre octobre et décembre 2012 lorsqu’il a participé au jeu présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Le champion avait participé à 68 émissions et remporté plus de 233,626 euros. Il est le 17e plus grand gagnant de l’histoire du jeu télévisé de la une. Par ailleurs, il avait participé, plusieurs fois, aux primes de l’émission.

Après deux participations dans “Tout le monde veut prendre sa place“, et deux victoires, Sébastien a déjà 3,400 euros de gain. Mercredi, sa première victoire avait été suivie par 1,55 million de téléspectateurs selon Médiamétrie (soit 18% du public âgé de quatre ans et plus). Jusqu’où ira ce nouveau champion du jeu de France 2, “Tout le monde veut prendre sa place” et fera t-il la même performance que pour “Les 12 coups de midis” voir mieux ?

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox