Tibo InShape et Juju Fitcats agacent Cyril Lignac en refusant de suivre la recette dans “Tous en cuisine”

Ce jeudi, Juju Fitcats et Tibo Inshape cuisinaient pour Cyril Lignac dans “Tous en cuisine“. Le couple n’a cependant pas suivit les recettes à la lettre.

Ce jeudi, Cyril Lignac recevait le couple Tibo Inshape et Juju Fitctas dans son émission, “Tous en cuisine“, sur M6. Mais l’influenceuse ne mangeant pas de viande et le youtubeur évitant d’en manger, ils ont décidé de ne pas suivre les recettes du chef étoilée. Au menu, un carré d’agneau en croûte d’herbes, pommes paillasson et un chou farci au foie gras. Remplaçant les morceaux d’agneau par des carottes et préparant une fondue de poireaux plutôt que du foie gras, ce qui n’a pas plu à Cyril Lignac. “On fait une version végé !“, se sont-ils exprimés. Juju Fitcats a donc “préparé” des carottes en les trempant dans l’huile puis dans du beurre avant de les mettre au four.

“Oh là là… Tu veux nous gâcher la soirée ! Il faut arrêter de faire de la muscu !“, a lancé Cyril Lignac en apprenant la direction de la recette. “On a le droit de se faire plaisir Juju ! Tu feras un peu plus d’abdos“, a ensuite ajouté le chef, pensant que le duo modifiait sa recette dans l’optique de diminué les calories. Jérôme Anthony s’est également invité à la partie : “Dites, on était sur un plat de fêtes hein ! On n’est pas sur un plat de punition !“. Juju Fitcats a confirmé être végétarienne et Tibo Inshape qu’il mangeait de la viande “de temps en temps“. Certains téléspectateurs ont donc jugé curieux d’inviter le couple ce soir là pour réaliser cette recette. Cependant le duo de sportifs a peut-être inspiré les végétariens et vegans avec une alternative de la recette.

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox