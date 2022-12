“Masterchef” : l’aventure pour l’émission culinaire de France 2 s’arrête ici

La reprogrammation de “Masterchef” par France 2, après sept années de pause, n’a pas eu le succès escompté. La finale de cette saison signait donc la fin de l’émission.

“Masterchef“, le concours de cuisine de France 2, n’a pas était très bien accueilli par les téléspectateurs de la deux. En effet, la reprogrammation, après sept ans de pause, de l’émission culinaire ne sera pas renouvelée explique Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions, dans une interview pour “Le Parisien“. Elle “ne pense pas” revoir le concours à l’antenne. La fin du programme est dû à l’émission concurrente, “Top Chef“. La chaîne public la plus regardée, France 2, a réalisé sa plus basse audience. seulement 1.40 million de téléspectateurs ont suivi le programme selon Médiamétrie. Les premières saisons, diffusées en 2010, avaient un score plus élevé.

En raison du manque d’audience, France Télévisions a modifié sa recette en pleine saison. Ce qui a amené la chaîne à diffusé six épisodes au lieu des huit initialement programmés. Un nouveau montage a condensé les dernières partie du concours. La victoire de Marc-Amaury, 34 ans et graphiste, n’a été suivie que par 1.37 million de personnes (7,9% des 4 ans et plus 8,2% des FRDA-50).France Télévisions refuse d’admettre que l’émission est ratée. Anne Holmes, nommée en avril à la direction des programmes, assure que “l’émission n’a pas été un échec car elle a permis de rajeunir notre public“. Elle ne juge pas idéale la formulation, “sur des programmes de ce type, peut-être devons-nous davantage cultiver la proximité et la transmission plutôt que le côté ‘concours’“. Bien que “Masterchef” soit annulé, le groupe va continuer à se développer dans les émissions de cuisine.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox