Alain Chabat s’attaque à Cyril Hanouna dans son late show

Le duel entre Alain Chabat et Cyril Hanouna s’est poursuivi ce vendredi lors du dernier numéro du “Late avec Alain Chabat” sur TF1. L’acteur a taclé le présentateur dans une séquence humoristique avec Jean-Paul Rouve.

Ce 12 novembre 2022, neuf jours avant le lancement du “Late show avec Alain Chabat” sur TF1, le compte Twitter officiel de l’émission partageait une bande-annonce pour donner une idée du ton du programme. Dans cet aperçu, Jean-Paul Rouve prenait le rôle de Pascal Praud pour parodier “L’heure des pros” de CNews rebaptisée “Je pose la question“. L’acteur lançait comme débat : “Pardon mais au bout d’un moment est-ce que l’on ne pourrait pas classer les races ?“. En bas de l’écran, dans le bandeau d’information, “France : un député dérape et essaye de contredire Cyril Hanouna” était écrit. Cette information faisait référence à l’altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard dans “Touche pas à mon poste !“.

Lors de son émission du 24 novembre sur TF1, Alain Chabat n’a pas manqué de mentionner le projet caritatif de Cyril Hanouna, “la Banque du cœur“, évoqué en 2018 dont il n’a jamais vu le jour. “Vous le savez, on ne s’en est jamais caché, nous sommes en léger différé. Et, par conséquent, nous ne sommes pas très au fait de votre actualité à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, qui nous regardez. Tant de questions auxquelles vous seuls, derrière votre écran, avez la réponse : quel a été le score d’Angleterre/Iran, le dimanche 20 novembre était-il ensoleillé, François Hollande a-t-il remporté les élections présidentielles, la Banque du cœur est-elle enfin lancée ?“, avait lancé, avec ironie, l’animateur du “Late avec Alain Chabat“. Le lendemain, Cyril Hanouna a analysé les audiences de l’émission dans “Touche pas à mon poste !“. L’animateur avait notamment qualifié l’émission de TF1 comme étant “l’accident industriel de l’année” et a estimé 500.000 euros en coût par numéros.

“Cyril Hanouna : ‘500.000 = 250.000’“

TF1 avait ensuite démenti ces chiffres dans un communiqué en affirmant que la saisie de l’Arcom serait envisageable. Le producteur, Jerôme Revon, avait également déclarer le budget de l’émission lors d’une interview pour “Le Parisien“. Il avait annoncer 250.000 euros par numéros. “Là ils viennent de démentir en disant que c’était 250.000 euros par émission. Moi je pense que c’est 500.000 la journée. Après je ne sais pas s’ils tournent une ou deux émissions par jour. Peut-être qu’ils en tournent deux par jour mais je vous dis mes infos étaient donc les bonnes puisque c’est 500.000 la journée. J’avais peut-être oublié de préciser que c’était la journée…“, avait réagi Cyril Hanouna par la suite dans son émission.

La première chaîne a donc était inspiré et a changé le bandeau d’information parodique de “L’heure des pros“. Au lieu de “France : un député dérape et essaye de contredire Cyril Hanouna“, le numéro du 2 décembre la phrase inscrite a été “Mathématiques modernes, Cyril Hanouna : ‘500.000 = 250.000’“. “Concurrence déloyale : le Seum porte plainte contre Cyril Hanouna” ou encore “e-Meute : Cyril Hanouna s’est racheté 100.000 paires de bots” sont également apparus au bas de l’écran. Par ailleurs, le dixième et dernier numéro de “Late avec Alain Chabat” a réuni un peu plus d’un million de téléspectateurs sur TF1 selon Médiamétrie.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox