Accouchement difficile, Fabienne Carat se confie sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui”

Fabienne Carat était l’invitée de Faustine Bollart dans “Ça commence aujourd’hui” sur France 2, elle s’est confiée sur son accouchement difficile.

Ce mardi, Fabienne Carat était invité sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” par Faustine Bollart et s’est confiée sur les difficultés de son accouchement. L’actrice a été prise par les émotions en expliquant qu’elle a passé une grossesse en solitaire. En effet, dans une séquence de l’émission, l’actrice de “Plus belle la vie” a confié avoir donné la vie seule à Nice en décembre 2021. Elle a également avoué ne plus pouvoir compter sur la présence de son compagnon de l’époque. “Il n’était pas prêt du tout. Alors que l’engouement qu’il y avait dans le discours et la réalité, à laquelle on ne s’attendait pas ni l’un ni l’autre… Il a eu peur“, explique-t-elle. “Je me suis dit que c’était un cadeau de la vie et j’avais envie de l’assumer“, a ajouté l’actrice.

Une décision tout de même difficile pour Fabienne Carat qui n’a pas été facile à vivre lors des premiers jours de sa fille née prématurément. Au bord des larmes, elle avoue avoir eu du mal avec la gestion de sa solitude au début. Grâce à une amie, elle a pu traverser ce mauvais épisode de sa vie. Elle ajoute également ne pas regretter, aujourd’hui, d’avoir donné la vie et être “tout de suite” tombée amoureuse de sa fille, Céleste. Selon l’invitée, le père de son enfant, quant à lui, ne s’est toujours pas manifesté pour reconnaître sa fille.

Source : Pure Médias

