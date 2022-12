Christophe Galtier avoue avoir mal pris les remarques dans la presse à son arrivée au PSG en tant que coach

Ce matin, Christophe Galtier, coach du Paris Saint-Germain, était l’invité de “Télématin” sur France 2. Il a commenté le parcours de l’équipe de France lors de cette Coupe du monde 2022 de football.

Ce matin, Julia Vignali a reçu et interviewé Christophe Galtier, le coach du PSG, dans “Télématin” sur France 2, l’entraîneur s’est exprimé sur la performance de l’équipe de France lors de la coupe du monde de football 2022 mais aussi des joueurs Lionel Messi et Neymar JR., évoluant tout deux au Paris Saint-Germain. Lors de cet entretien, Christophe Galtier a été interrogé sur son expérience de ses débuts à la tête de l’équipe revenant notamment sur les nombreuses remarques dans la presse à son arrivée. “Lors de votre recrutement par le PSG, vous avez suscité quelques moqueries. On a entendu sur un plateau télé (sur la chaîne L’Équipe) cette phrase : ‘On attendait George Clooney, on a eu Dany Boon’. Ce genre de réflexion, sur le moment, comment vous l’avez pris ?“, a pdemandé Julia Vignali. “Un peu mal… Évidemment que ça touche… On est attaqué“, a répondu le coach de l’équipe.

“On a oublié tout ce qu’on a fait, parce que j’ai un réel parcours avant… Évidemment que je n’ai pas le parcours d’autres. On avait annoncé d’autres entraîneurs qui ont des victoires en Ligue des champions (à l’époque, Zinedine Zidane avait été annoncé comme coach du PSG) et qui ont l’habitude de parcours européens. J’ai trouvé les attaques difficiles pour moi, difficiles pour ma famille… mais c’est aussi une énorme source de motivation !“, a poursuivi l’entraîneur. Il a ensuite été questionné sur les premières polémiques lors de ses conférences de presse avec le PSG dont celle du “char à voile“. “Ça ne m’a pas servi de leçons, mais évidemment, on s’aperçoit rapidement qu’on a une grande exposition et qu’il faut faire très attention, parce que les phrases sont reprises. Il faut faire attention avec l’humour. On n’a pas tous le même humour. C’est très difficile à faire comprendre. Quand on est l’entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut faire très attention à ce qu’on dit“, a conclu Christophe Galtier.

Source : Pure Médias

