“TPMP” : Benjamin Castaldi en arrêt de travail après un combat de boxe contre Guillaume Genton

Hier soir, sur le plateau de “Touche pas à mon poste“, les chroniqueurs Benjamin Castaldi et Guillaume Genton se sont retrouvés à disputer un combat de boxe amicale. Bien qu’il n’y ait eu aucune blessure visible sur le plateau, le lendemain, Benjamin Castaldi a avoué avoir des douleurs à la côte.

Hier soir, dans “Touche pas à mon poste“, des combats de boxe étaient organisés sur le plateau pour “Le 6 à 7“. Pour l’occasion, le boxeur Arsen Goulamirian avait répondu présent à l’invitation de Cyril Hanouna. L’animateur a donc décidé de proposer à ses chroniqueurs de porter les gants. Plusieurs d’entre eux ont joué le jeu, notamment Guillaume Genton et Benjamin Castaldi. Bien qu’aucune blessure ne soit visible, Benjamin Castaldi a eu un lendemain douloureux.

Le lendemain, Benjamin Castaldi a envoyé “Tu m’as fêlé une côte, bâtard” à Guillaume Genton qui l’a, par la suite, appelé au téléphone pendant “Le Morning sans filtre” sur Virgin Radio. L’animateur ajoute que, quelques minutes plus tôt, il a reçu une photo d’une radio envoyé par Benjamin Castaldi. Le chroniqueur détaille : “Ce matin je me suis réveillé très tôt et j’avais très mal sur le côté gauche. Hier, j’ai senti que tu m’avais donné un petit coup, mais je me suis dit : ‘Bon vu qu’il n’a rien dans le sac, il n’a pas pu me faire très mal…’. Donc ce matin je me suis précipité dans le petit centre de radio qui est à côté de chez moi. J’ai fait une petite radio vite fait et j’ai découvert que j’avais une petite fêlure. Pas grand-chose mais c’est une petite douleur quand même !“. Il a ensuite ajouté qu’il est à présent “en arrêt de travail“. Guillaume Genton s’excuse en précisant que ses coups ont été plus forts avec les encouragements d’un autre chroniqueur. “C’est Gilles Verdez qui m’a demandé de taper un peu fort“, raconte l’animateur. “Vu ce que je gagne par jour et qu’en plus je vais devoir m’arrêter, j’espère que tu as une bonne assurance !“, conclu Benjamin Castaldi.

