Delphine Ernotte provoque la colère du Syndicat National des Journalistes de France Télévision avec l’arrêt de “Passage des arts”

Après l’annonce de de l’arrêt de “Passages des arts“, l’émission présentée par Claire Chazal sur France 2, le SNJ, Syndicat National des Journalistes, s’est mis en colère contre Delphine Ernotte.

Ce vendredi, dans un communiqué, le SNJ de France Télévisions s’est dit “stupéfaits” et “indignés” suite à l’annonce de l’arrêt de l’émission, “Passages des arts“, animée par Claire Chazal sur France 2. En effet, France Télévisions a annoncé que l’émission sera remplacée par un programme cinéma, avec Pierre Lescure au casting et produit par Black Dynamite, société privé du groupe Mediawan de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Les élus du Syndicat National des Journalistes de France Télévisions n’apprécie guère les différentes versions de l’avenir de cette émission. Dans “Télérama“, Claire Chazal a affirmé avoir appris, lundi de la part de Delphine Ernotte, en personne, la fin de son émission le dimanche 15 janvier 2023. Mais, “mardi matin (le lendemain), en CSE du siège, (les) élus ont interrogé la direction sur le maintien ou non de cette émission, et la réponse de Laure Haguenauer, secrétaire générale de la direction des antennes et des programmes, a été celle-ci : ‘Nous n’avons pas aujourd’hui pris de décision finale sur cette émission, nous avons des discussions, nous nous interrogeons sur la poursuite (de celle-ci)’“.

D’autres émissions concernées

Le SNJ dénonce un “mépris total de l’instance qui doit obligatoirement être consultée sur les grands projets de l’entreprise“. “Mentir en CSE, c’est mentir aux salariés que nous représentons. Désormais, comment croire en la véracité des documents ou des présentations qui nous seront faites ?“, ajoute les élus. Le SNJ se questionne également sur l’impact sur l’emploi et se montre sensible à l’avenir du programme. “Passages des arts” fait partie des six émissions touchés par le projet TEPI visant à transférer les salariés, volontaires, de France Télévisions vers la filiale “france.tv Studio”. La gestion des émissions seront également transférées avec la perte d’avantages lié à l’accord de France Télévisions. Les cinq autres émissions sont :

Télématin,

Des racines et des ailes,

Des chiffres et des lettres,

Thalassa,

Faut pas rêver,

Le Syndicat National des Journalistes de France Télévisions a voté pour une résolution “condamnant les méthodes de la direction ! France Télévisions et sa présidente ont choisi le choc frontal avec les organisations syndicales ! Nous le déplorons. Le SNJ répondra présent avec un seul mot d’ordre : la mobilisation“.

Source : Pure Médias

