Netflix veut faire mesurer ses audiences “de la même façon que la télévision”

Alors que Netflix s’est lancé dans la publicité avec une nouvelle offre sur le territoire français, la plateforme discute à Médiamétrie pour voir ses audiences mesurées.

“Cela va juste prendre du temps“, affirme Jeremi Gorman, la présidente monde de la publicité de Netflix. Si pour l’instant rien n’est gravé dans le marbre, le géant américain entend bel et bien collaborer avec Médiamétrie, l’institut de mesure des audiences TV. Cette dernière affirme avoir des échanges “depuis plusieurs années avec Netflix. Le sujet de la mesure d’audience est arrivé dans la discussion au cours des derniers mois“.

Il y a encore quelques mois, le sujet n’était pas aussi brûlant qu’aujourd’hui puisque le modèle commercial de la plateforme de SVOD ne reposait que sur les abonnements. Mais depuis le lancement de Netflix avec pub en novembre, c’est un paramètre à prendre en compte et le géant américain entend faire figure de bon élève. “Nous prévoyons de participer à l’écosystème de la télévision pour être mesuré de la même façon que la télévision” expliquait Netflix la semaine dernière lors de la conférence The Future of TV Advertising à Londres. A titre d’exemple et pour montrer patte blanche, l’offre contenant de la publicité est d’ailleurs mesurées quotidiennement par l’équivalent anglais de Médiamétrie depuis son lancement sur le territoire anglais.

Le PDG de Médiamétrie avait déjà déclaré en juillet dernier, avant même le lancement de l’offre, qu’ils seraient “capables de mesurer les audiences des plateformes avec autant de précision que celles des télés et de les publier tous les jours, que les plateformes collaborent avec nous ou non.” Un projet qui remonte déjà à 2018 et qui pourrait donc se concrétiser dans un avenir plus ou moins proche.

Une crainte a cependant émergé dans le secteur que chaque nouvel entrant essaie de mettre en place ses propres règles. Le géant du streaming n’est pas resté sourd et entend bien permettre de comparer “des pommes avec des pommes” notamment pour permettre aux annonceurs de gérer leur budget.

Source : Le Figaro

