Cyril Hanouna accusé de relayer de fausses informations sur “Le Late avec Alain Chabat”, TF1 saisit l’ARCOM

Dans son numéro de ce vendredi 25 novembre de “Touche pas à mon poste” sur C8, Cyril Hanouna a assuré que le coût de production des dix émissions du “Late avec Alain Chabat” sur TF1 se rapproche des 5 millions d’euros dont 1 millions rien que pour les invités.

Ce vendredi 25 novembre, Cyril Hanouna a assuré que “Le Late avec Alain Chabat” coûtait 5 millions dont 1 millions réservé aux invités. TF1 a annoncé, dans un communiqué, qu’elle saisissait l’Arcom au lendemain d’une séquence dans “Touche pas à mon poste“. L’animateur a affirmé que chaque numéros de l’émission d’Alain Chabat, lancée en début de semaine dernière, coûtait 500.000 euros par numéros. “C’est 5 millions les dix numéros“, calcul Cyril Hanouna avant de rabaisser les audiences du programme. L’émission de ce vendredi soir a réalisé son plus mauvais score de la semaine. En effet, “Le Late avec Alain Chabat” était suivie par 865.000 téléspectateurs et 7,9% du public.

L’animateur à continué en détaillant la facture : “400.000 euros pour la production et 100.000 euros, par émission, pour les invités. Sachez que TF1, qui avait vendu une part de marché sur les moins de 50 ans de 35%, perd énormément d’argent avec ce programme. Alain Chabat est péniblement à 20%“. TF1 a alors répondu : “Animée par la volonté de dénigrer l’émission ‘Le Late avec Alain Chabat’, l’émission ‘TPMP’ de vendredi soir a diffusé de fausses informations sur les éléments financiers de la production et de la diffusion. Parmi celles-ci, le fait que les invités seraient payés à hauteur de 100.000 euros par émission. TF1 et R&G démentent formellement ces informations mensongères. Toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel. TF1 et R&G demandent à la production et à la direction de C8 que ce démenti soit relayé à l’antenne de C8 durant l’émission ‘TPMP’ dès lundi. Devant le caractère répété des provocations et attaques contre les antennes du groupe TF1, le groupe saisit, de nouveau, l’Arcom afin qu’elle agisse pour faire cesser ces agissements inacceptables“. TF1 pourra ne pas se priver de régler ses comptes judiciairement avec C8.

Communiqué de presse @TF1 et R&G Productions Réaction après les propos de TPMP sur le Late d’Alain Chabat ⬇️ pic.twitter.com/hMPIEpOG7A — TF1 Pro (@TF1Pro) November 26, 2022

Cyril Hanouna a alors réagit au communiqué de la première chaîne sur Twitter promettant d’en parler dans son émission de ce soir : “Ok les loulous on va en parler lundi ! Mais quand vous faites venir un groupe de Los Angeles, c’est gratuit ? On va affiner notre enquête et on donnera tous les chiffres. Et les audiences on les a inventées ? Désolé de donner les vrais audiences !“.

Ok les loulous on va en parler lundi ! Mais qd vous faites venir un groupe de Los Angeles c gratuit? on va affiner notre enquête et on donnera ts les chiffres. Et les audiences on les a inventé? Désolé de donner les vrais audiences! Bon allez les bleus sur @TF1 et cool Abdul😂❤️ https://t.co/Ho13q3jjQ7 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) November 26, 2022

