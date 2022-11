Orelsan et son frère Clément “clashent” Jamel Debbouze dans le Late show d’Alain Chabat

Hier soir, TF1 diffusait le second numéro de “le Late avec Alain Chabat“, Jamel Debbouze, Orelsan et son frère Clément étaient les invités. Les deux frères ont taclé avec humour le comédien.

Pour son second numéro, Alain Chabat a invité sur le canapé de son Late show du 22 novembre sur TF1, Orelsan accompagné de son frère et Jamel Debbouze. Alors que l’humoriste était content de retrouver son ami de longue date, Alain Chabat, dans le “Late Show“, il est resté pour l’arriver des invités suivants, Orelsan et Clément. Les deux frères et l’animateur parlaient de la sortie de la seconde saison du documentaire sur la carrière d’Orelsan, ” Montre jamais ça à personne“, sur Prime Video. Jamel Debbouze a ironisé sur le fait que les frères Cotentin avaient presque copié ce qui était fait plus tôt amenant Clément à le confirmer : “Je l’ai beaucoup regardé avant de commencer le montage parce que c’est important de voir...”. “Les défauts. C’est bien de voir des documentaires un peu moyens pour voir comment on peut avancer dans notre truc“, coupe rapidement Orelsan. Une séquence faite, bien évidement, avec humour suivi de la réponse de Jamel Debbouze : “Si y avait pas des caméras, si c’était pas un Late Show, eh bah on se battrait là !“.

C’est, ici, le documentaire sortie en 2002, “Jamel en vrai“, de Karim Debbouze et Roland Allard qui était le sujet. Le documentaire a en effet inspiré Clément Cotentin dans la réalisation de “Montre jamais ça à personne“, comme il l’avait expliqué au micro de Kyan Khojandi dans “Un bon moment“. “Il y a une dimension plus haute. Ça parle d’argent, des affres de la célébrité et aussi de ce qu’elles signifient dans un contexte particulier, ici, dans une famille issue de l’immigration“, conclu le frère du rappeur.

