Jean-Marie Bigard recadré par sa femme, Lola Marois, en direct de TPMP

La femme de Jean-Marie Bigard, Lola Marois, était l’invitée de TPMP, ce lundi soir, dont son mari est chroniqueur.

Ce lundi 21 novembre, Cyril Hanouna est revenu sur l’arrêt de la série “Plus Belle La Vie” dans “Touche pas à mon poste“. Fabienne Carat, Avy Marciano et Lola Marois étaient invités sur le plateau pour l’occasion. Lola Marois se retrouvait donc face à son mari, Jean-Marie Bigard, dont il est maintenant chroniqueur. “Tu as vu qu’il y avait ton mari ?“, a lancé Cyril Hanouna à la comédienne. “Ouais, je l’ai vu, salut ça va ? Tranquille le couz!“, a répondu Lola Marois, provoquant l’hilarité. “Jette ton chewing-gum s’il te plait, t’es à la télé. Non mais je rigole pas“, a ajouté l’actrice. “Cyril, je suis obligé de mettre mon chewing-gum sous le bureau“, a lancé Jean-Marie Bigard avec humour à Cyril Hanouna. “Cyril, il faut que tu lui dise ce genre de choses“, a poursuivi Lola Marois. “Non mais laisse-le. Moi je lui laisse une totale liberté. Je prends énormément de risques mais je lui laisse une totale liberté“, a répondu Cyril Hanouna.

Le choix de l’animateur n’as pas convaincu la comédienne et s’est interrogée en direct : “Il mange un chewing-gum. Quelle est la prochaine étape? Il boit une bière?“. “Tu sais très bien que j’ai arrêté, chérie“, a répondu Jean-Marie Bigard, d’un ton sérieux. Il avait confié avoir fortement diminué sa consommation d’alcool en juin dernier lorsqu’il était l’invité de “Chez Jordan“. “En dix ans, j’ai cessé les alcools forts. Adieu le Ricard et le Whisky. Ou un de temps en temps, pour une soirée exceptionnelle. Il y a une époque où j’avais un bon rythme. Sur l’échelle de Gérard Depardieu, j’étais 8. Je buvais quatre ou cinq bouteilles de vin par jour. En rigolant, sans jamais être bourré, hein !“, s’était exprimé l’humoriste.

Source : Télé 7 Jours

