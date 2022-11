Yann Moix crache au visage des défenseurs de la corrida en direct d’Europe 1

Ce matin, dans la matinale animée par Dimitri Pavlenko, le chroniqueur Yann Moix s’est exprimé sur les défenseurs de la corrida face à la caméra d’Europe 1.

Ce matin, dans la matinale d’Europe 1 autour de 8h35, Yann Moix s’est attaqué aux traditions de la corrida. “Je ne suis pas sûr que les traditions soient si importantes. On peut imaginer que la tradition soit la marque qui a perduré non pas de l’intelligence humaine, mais de l’imbécillité, sinon même de la barbarie de nos ancêtres. Pourquoi devrions-nous tout respecter, sous quel prétexte ? La tradition est souvent stupide et ne permet pas la transmission de l’essentiel, les textes par exemple. La culture consiste précisément à s’affranchir de la croyance et, ce faisant, de la tradition“, a commencer Dimitri Pavlenko.

Yann Moix a alors choisi d’énumérer une longue liste de traditions à oublier. Il a commencer par “la bite au cirage dans les casernes” mais aussi “a la veille de son mariage, on recouvre la future mariée d’immondices, d’ordures, de ramassis de poubelles pour l’entraîner à la difficulté de la vie d’épouse” en référence à l’Écosse terminant avec un île indonésienne où “les morts continuent à vivre dans la famille, donc on les habille tous les jours, on les met à table… Des cadavres ! Au nom de quoi ? De la tradition !”.

Après avoir critiquer “tous les débiles” qui posent des cadenas sur le Pont des Arts à Paris en disant “Je t’aime“, Yann Moix est revenu sur la corrida qui est le sujet principale replacé dans l’actualité depuis quelques jours par le député Nupes de Paris, Aymeric Caron. Le député était présent dans l’émission “Quotidien” sur TMC ce lundi dans le but d’expliquer les raison de sa proposition d’interdire cette “tradition qui perdure dans certaines régions“. “Il y a des chances réelles que ce texte soit adopté,parce que lorsqu’on discute avec les parlementaires, il y en a beaucoup qui sont tentés de voter ce texte. De tous les partis. C’est un texte transpartisan, c’est pour cela que je l’ai proposé“, a ajouté Aymeric Caron.

Yann Moix est donc revenu sur le sujet dans sa chronique sur Europe 1 ce matin : “Cela fait mal de l’avouer, j’en bégaye, mais reconnaître qu’Éric Caron a raison, cela me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. il a raison sur plusieurs points : l’argument de la tradition ne tient pas pour défendre ce qui n’est qu’un business, d’une part, et une machine de mise à mort d’autre part. Je passe sur l’aberration que celle-ci soit autorisée à Nîmes et pas à Roubaix…“, avant de conclure que “les défenseurs de la corrida sont mes ennemis personnels, Dimitri, c’est clair. Je leur crache au visage. À moins qu’ils ne s’arrachent un doigt, ne se coupent un ongle ou ne s’enfoncent un couteau dans la cuisse pour savoir ce que cela fait“, puis coupe son micro après avoir rajouter “J’adore le Sud-Ouest, en plus“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox