La raison du départ précipité de Mohamed Bouhafsi de “C à vous, la suite”

Ce lundi soir, le chroniqueur Mohamed Bouhafsi a dû précipitamment quitter le plateau de “C à vous, la suite” sur France 5.

Hier soir, dans “C à vous, la suite” sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine a expliquer la raison du départ précipité de son chroniqueur, Mohamed Bouhafsi, aux téléspectateurs. Étant présent dans la première partie de l’émission, le journaliste n’avait plus de voix, l’empêchant de parler. Matthieu Belliard a également révélé, dans “Cinq sur cinq“, comment Mohamed Bouhafsi a perdu sa voix. Le chroniqueur avait organisé, ce dimanche, la deuxième édition du tournoi des défenseurs de l’enfance, au Parc des Princes. Cet événement était l’occasion pour des enfants issus de milieux défavorisés de rencontrés des célébrités, voir les coulisses du Paris Saint-Germain et suivre des rencontres footballistique de plus près.

Mohamed Bouhafsi a voulu mettre l’ambiance dans la tribune pour impressionner les enfants lors de l’événement. Le chroniqueur a crié de toutes ses forces dans le micro et les les enfants se sont amusés, bien que le journaliste à presque fini aphone. En plateau, Mohamed Bouhafsi a précisé que sa perte de voix était aussi lié au fait qu’il ait pris froid en raison du mauvais temps dimanche. “Mohamed est allé se soigner, il n’a plus le droit de parler jusqu’à ce que guérison s’en suive. On le retrouve très vite, j’espère“, a indiqué Anne-Elisabeth Lemoine, après la pause publicitaire. Son absence pourrait de courte durée puisque, ce matin, le chroniqueur était présent sur RTL dans la matinale d’Yves Calvi pour animer sa chronique sur la Coupe du monde.

