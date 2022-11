Abonnés Canal+ : vous pouvez rencontrer des problèmes avec beIN Sports, une procédure peut les résoudre

Un problème plutôt gênant alors que la Coupe du monde de football bat son plein.

L’assistance Canal+ reconnaît avoir identifié des difficultés d’accès au service beIN Sports connect pour les nouveaux abonnés à la chaîne sportive. Sans s’exprimer sur les raisons derrière le problème, les développeurs indiquent cependant qu’une procédure simple peut le résoudre “dans la plupart des cas”.

Il suffit en effet de se rendre sur son espace client Canal+ puis d’aller dans la rubrique matériel et enfin de cliquer sur “réactiver mes droits”. Si vous êtes concerné par ce problème et qu’il n’est pas résolu suite à cette procédure, les développeurs invitent à suivre le sujet sur leur site d’assistance et affirment travailler à la résolution de l’incident.

