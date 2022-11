Coupe du monde : Bertrand Chameroy tente d’attirer les téléspectateurs en se déshabillant dans “C à vous”

Ce mardi, pendant la rencontre France – Australie en coupe du monde sur TF1, Bertrand Chameroy a tenté d’attirer les spectateurs d’une façon assez spéciale dans “C à vous” sur France 5.

Hier soir, les Bleus jouaient leur premier match en Coupe du monde face à l’Australie (4-1), Bertrand Chameroy a tenté d’attirer les spectateurs dans “C à vous“. “Vous êtes au courant que les Bleus disputent leur premier match de Coupe du monde ? Concrètement, on fait une émission regardée par quatre personnes et demie. À part ma mère, que je salue, on est très peu. Les gens sont en face, on peut faire ce qu’on veut. Patrick ressers-toi, il n’y a pas de soucis. S’il y a bien un soir où on peut tout se permettre, c’est aujourd’hui. Je peux faire la chronique a poil ça ne choquera personne. Foutu pour foutu, je tombe le peignoir“, a lancé l’humoriste avant de retirer son peignoir.

“Oui je sais Patrick, ça laisse rêveur. Ce n’est pas le produit d’appel de l’année, mais on fait ce qu’on peut“, a enchainer Bertrand Chameroy devant une Anne-Elisabeth Lemoine choquée. L’animatrice a en suite enchainé avec sa chronique : “C’est immonde cette combinaison” à propos de la tenue de son chroniqueur qui est, pour la télé, flouté mais en direct complétement nu. En fin de chronique, Bertrand Chameroy a salué les téléspectateurs ayant zappé sur France 5 lors de la mi-temps du mondiale. “On me signale que c’est la mi-temps du match ! Bienvenue à tous les téléspectateurs de TF1 qui nous rejoignent. Restez avec nous parce que le match ne va pas reprendre d’ici la fin de “C à vous”. On est très bien ici, il y a des invités formidables et surtout il n’y a pas de pub“, s’est-il exprimé.

Alors oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous regardent car il y a le premier match des Bleus au #Mondial2022 mais… Mais qu'est-ce que tu tripotes Babeth ? 😭 L'ABC de @BChameroy en intégralité : https://t.co/PPSKUHMAsk#CàVous pic.twitter.com/u5ycYqJOZV — C à vous (@cavousf5) November 22, 2022

Source : Pure Médias

