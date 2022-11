Cyril Hanouna annonce poursuivre Louis Boyard en justice dans TPMP

Ce lundi 14 novembre sur C8, dans “Touche pas à mon poste“, Cyril Hanouna a annoncé porter plainte contre Louis Boyard dans une émission consacrée à l’affaire.

Ce lundi soir, dans “Touche pas à mon poste“, Cyril Hanouna est revenu sur son opposition, depuis plusieurs jours, avec le député Louis Boyard. Jeudi dernier, en direct sur C8, le ton était rapidement monté entre l’animateur et l’élu de la République lors d’un débat sur le navire humanitaire, Ocean Viking. Cyril Hanouna s’était emporté et avait qualifié le député de la Nupes de “merde“, d'”abruti” ou encore de “bouffon“. Une séquence virale qui avait poussé l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel, à réagir dès vendredi : “Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l’éditeur. Nous allons visionner la séquence et passer au crible chaque phrase et les traiter de manière juridique et passer, le cas échéant à une instruction avant de prendre une décision” avant d’annoncer avoir “reçu des signalements” de téléspectateurs.

Lundi après-midi, lors d’un point presse organisé à l’Assemblée Nationale, Louis Boyard annonçait poursuivre Cyril Hanouna pour “injure publique envers une personne chargée d’une mission de service public“. L’animateur est donc revenu sur cette polémique et s’est exprimé : “Sachez que nous aussi on va prendre des mesures, on va attaquer (Louis Boyard) pour ce qu’il a pu dire à notre égard. Il a dit des choses très très graves. Il a tout mélangé, l’affaire Lola, le racisme. Louis Boyard ne peut pas dire ça, on va le poursuivre“.

