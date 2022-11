Malaise TV : “Tous Inconnus” une pâle copie lynchée par les téléspectateurs de TF1

Ce lundi soir, TF1 diffusait “Tous Inconnus“, un programme copiant 19 des 180 sketches des “Inconnus” ne faisant pas vraiment rire les téléspectateurs.

Trente ans après, nombreux sont les sketches cultes des “Inconnus“, mais moins quand ils sont joués par les autres. Voilà ce qu’il faut retenir de “Tous Inconnus“, la copie en prime time de TF1 ce lundi 14 novembre, qui a provoqué un malaise pour grand nombre de téléspectateurs. Bien qu’elle ait attiré 3 878 000 curieux, le téléfilm a était longuement critiqué. Dans cette fiction, le téléfilm met en scène les vrais “Inconnus” (Didier Bourdon, Pascal Légimitus et Bernard Campan) jouant leur propre rôle dans un monde parallèle où ils sont oubliés de tous.

Au cours de l’histoire, 19 des 180 sketches créés dans leur émission à succès, diffusée entre 1990 et 1993 sur Antenne 2, “La télé des Inconnus“, sont proposés. Parmi les 19 sketches, “Youpi Matin“, “Les sectes” ou “Rap-Tout” étaient repris par une soixantaine de personnalités dont les humoristes Élie Semoun, Tom Villa, Ramirès, McFly & Carlito et Baptiste Lecaplain, mais également des stars issues du cinéma français comme François Berléand, Isabelle Nanty et Arnaud Ducret. Les artistes musicaux Soprano, JoeyStarr, Élodie Frégé et Christophe Willem sont de la partie avec les présentateurs Nikos Aliagas et Camille Combal ainsi que le footballeur international, Adil Rami.

Malgré le casting, le téléfilm a fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. “Naufrage“, “malaise“, “honte“, “daube“… Twitter était donc animé pendant la diffusion du programme. Entre les personnes qui estiment que ces sketches ont été produits dans le but de confirmer l’expression “copier, mais jamais égaler” et ceux qui auraient préféré une rediffusion des sketches originaux pour éviter ce moment de gêne.

Cette émission sert à juste a montrer une chose : les Inconnus sont irremplaçables ! #TousInconnus — B💜S (@CoastersLovers) November 14, 2022

Ce qui aurait été mieux c’est de refaire des nouveaux sketchs en parodiant les émissions actuelles. Là franchement ça n’a pas d’intérêt car tout le monde préfére les originaux.#TousInconnus #LesInconnus #Inconnus — Angelina Citron (@AngelinaCitron) November 14, 2022

Franchement j’aurais préféré que ce soit les vrais inconnus qui inventent de nouveaux sketchs ou autre parce que là ça fait version wish et c pas drôle #lesinconnus — O’donocrew (@rollyjoger15) November 14, 2022

#lesinconnus @tf1 svp arrêtez l’émission avant la fin c’est la honte — JAZZINOU (@HectorSauvage) November 14, 2022

Source : Le HuffPost

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox