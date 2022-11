Jean-Luc Reichmann remet Stéphane en place dans “Les 12 coups de midi”

Comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann était, ce lundi 14 novembre, aux commandes des “12 coups de midi” sur TF1. L’actuel champion du programme, Stéphane était également de la partie, bien que le ton soit monté entre les deux hommes sur le plateau.

Même si Jean-Luc Reichmann et Stéphane partagent le plateau depuis plus de 100 émissions, le présentateur compte bien se faire respecter. C’est pour cela qu’il n’a pas hésité à le rappeler au champion en le recadrant devant le public et des téléspectateurs, ce lundi. Lors de la dernière étape avant l’étoile mystérieuse, Stéphane était déçu de s’être trompé à deux reprises. L’ouvrier a ensuite répondu, avec peu d’enthousiasme accompagné d’une voix grave, à la dernière question posée par Jean-Luc Reichmann qui n’a pas apprécié ce comportement. “Mais vous avez vu comment vous me parlez ?“, a lancé l’animateur. Stéphane a par la suite tenté de se justifier.

“Ce n’est pas une raison pour me parler comme ça“

“Non, mais je m’en veux pour la question précédente“, répond le champion. “Ce n’est pas une raison pour me parler comme ça. On est à la télévision quand même, on est des potes“, a enchainé l’animateur. Préférant ne rien répondre, Stéphane a choisi de baisser la tête pour ne pas aggraver la situation. La voix off de l’émission, Zette, s’est mise à rire bien que Jean-Luc Reichmann semblait être sérieux. Quelques secondes plus tard, le trublion de TF1 a fini par rigoler et a encouragé le Maître de midi à ne jamais rien lâcher. C’est la première fois qu’une telle tension se produit à l’antenne entre les deux hommes. Depuis leur rencontre, ils ne cachent pas leur amitié et Jean-Luc Reichmann reste impressionné, à chaque fois, par les connaissances de Stéphane sur les nombreux sujets.

