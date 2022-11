Un ancien invité, SDF, de TPMP accuse Cyril Hanouna de l’avoir lâché

Ce 12 novembre, un ancien invité SDF de “Touche pas à mon poste” accuse, dans une vidéo tournée dans le métro, Cyril Hanouna de l’avoir lâché après ses promesses.

Alors qu’il est au milieu d’une polémique avec le député, Louis Boyard, le passé rattrape Cyril Hanouna. En effet, une vidéo d’un jeune homme, invité il y a 8 mois dans l’émission, accusant l’animateur de “Touche pas à mon poste” a été publié sur Twitter ce 12 novembre. La vidéo montre Alex, un jeune SDF invité du plateau de “Touche pas à mon poste“, se plaignant du fait que Cyril Hanouna n’a pas tenu sa promesse. L’ancien SDF, qui a autour de 20 ans, fait désormais la manche dans le métro parisien en expliquant aux passagers que l’animateur l’a lâché.

“Un monsieur qui m’a fait de belles promesses“

Il s’exprime donc : “Le 7 avril 2021, j’ai été médiatisé par un certain Cyril Hanouna : un monsieur qui m’a fait de belles promesses, qui m’a promis un appartement et un travail“. À cette période, il avait était invité sur le plateau de l’émission car il avait était verbalisé de 645 euros pour non-port du masques dans les rues de Bordeaux. Cyril Hanouna lui avait proposé de financer l’amande et mis en contact avec des employeurs pour lui trouver un travail voir un logement. “On est vraiment touchés par ton histoire. Merci de ton témoignage, j’espère que ça va bouger très vite” avait alors exprimé l’animateur de C8 au jeune homme.

Visiblement, tout n’as pas été rose pour Alex qui s’est donc exprimé dans cette vidéo : “La réalité, messieurs, dames, c’est que 8 mois après mon passage à la TV, mon appartement, je n’arrive plus à payer mon loyer, mon propriétaire me réclame 800€ et bizarrement, la production H2O, je n’entends plus parler d’eux“. En colère contre Cyril Hanouna, le jeune homme à également accusé : “Il m’avait promis un appartement, un permis et une vie normale. La réalité, messieurs, dames, c’est que le permis je n’en ai jamais vu la couleur, la vie normale je n’en ai jamais vu la couleur et l’appartement, c’est une chambre de bonne de 12m²“.

Son patron Bolloré exploite les Africains, Cyril Hanouna exploite des personnes démunis en France. Alex un jeune SDF qui était passé sur TPMP, témoigne. Soutient à Louis Boyard. Honte à Naulleau, les #soutienhanouna etc…#boycotttpmp #hanounaGrosCon pic.twitter.com/Jz1U7zkSWD — BreakingInfosTV 2 (@BreakingInfosJR) November 12, 2022

Source : Public

