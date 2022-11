“Intervilles” : France 2 va redonner vie à l’émission culte

L’émission culte, “Intervilles“, signera son grand retour en 2023 sur France 2 avec Nagui à la présentation avec quelques petits changements.

En 2020, le projet avait déjà été prévu mais annulé en raison de la Covid-19. “On préfère reporter le tournage et attendre que toutes les conditions sanitaires soient réunies plutôt que de prendre des risques. Mais on croit en cette émission, on n’abondonne pas le projet“, avait alors déclaré la production. Bien que Bruno Guillon, Olivier Minne et Valérie Bègue devaient se charger de la production, un seul va, finalement, faire partie de l’aventure. En effet, parmi les trois, seul Bruno Guillon présentera le programme aux côtés de Nagui. L’émission sera produit par “Air Productions“, la société de l’animateur de “N’oubliez pas les paroles“.

Des changements pour cette nouvelle version

Par ailleurs, des changements seront apportés pour cette nouvelle édition. À présent, au nom du bien-être animal, le programme n’accueillera pas de vachettes. Nagui étant végétarien et défenseur des animaux, il s’était exprimé lorsqu’il avait annoncé vouloir le retour de l’émission, il y a 2 ans : “Pendant deux ans, j’ai animé ‘Intervilles’ et vu ce qui se passait avec ces animaux, je n’ai pas envie de reproduire ça“. Également, cette fois-ci, l’émission se déroulera sur un seul lieu, et non plusieurs comme l’édition précédente. Il y a 2 ans, Disneyland Paris avait été annoncé mais finalement, c’est le Futuroscope situé à Poitiers qui accueillera le tournage.

Le parc avait déjà servi de tournage le temps d’une journée en 2007 et 2008. Ce changement permettra à la chaîne de diminuer les coûts de production. L’émission n’étant plus en direct, plusieurs numéros seront tournés au printemps pour une date de diffusion encore inconnue.

Source : Ouest France

