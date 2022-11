Retrouvez Alain Chabat sur TF1 dès lundi dans une émission inspirée d’un célèbre format américain

Alain Chabat sera aux commandes d’une nouvelle émission sur TF1, “Le Late avec Alain Chabat“, qui reprend les codes du late show de Jimmy Fallon aux USA.

Alain Chabat sera de retour sur petit écran du lundi 21 novembre au 2 décembre 2022 à 22 h 55 sur TF1 avec sa nouvelle émission intitulée : “The Late avec Alain Chabat“. Dans une courte bande-annonce publiée sur les réseaux sociaux, le comédien montre des images qui rappellent le format de Jimmy Kemmel aux États-Unis. L’émission sera diffusée quotidiennement à la même heure sur la même chaîne. Avec un orchestre et de nombreuses stars invités, l’acteur reprend les codes de Jimmy Fallon ou encore de Conan O’Brien.

Quitte à regarder des écrans avant de dormir, autant le faire avec des gens bien. pic.twitter.com/KpNkLRGqmF — Le Late avec Alain Chabat (@lelateofficiel) November 11, 2022

Selon TF1, Alain Chabat présentera une dizaine d’émissions avec des “jeux, des fausses pubs, du stand-up, des lives musicaux et des entretiens avec des personnalités du monde du spectacle“. Pour donner un aperçu de l’humour de l’émission, l’animateur avait diffusé, plus tôt ce mois-ci, une parodie humoristique du roi Charles III.

pic.twitter.com/6u44PPRo8g — Le Late avec Alain Chabat (@lelateofficiel) September 16, 2022

Retrouvez des invités comme Angèle, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Monica Belluci ou encore Orelsan et son frère Clément comme on peut le voir dans la bande-annonce. Un invité musical sera également de la partie chaque soir, en direct cette fois. Ce format est très apprécié aux États-Unis et Alain Chabat le confirme. “On adore les late show depuis Johnny Carson jusqu’à Fallon en passant par Kimmel et Conan O’Brien. On va bien reprendre les codes et essayer de faire passer une heure rigolote aux gens“, avait déclaré au micro de “C à vous” l’ex animateur de “Burger Quizz“.

Contrairement au late show américain, “Le Late avec Alain Chabat” ne traitera pas l’actualité en raison des numéros qui sont déjà enregistrés pour la plupart. L’acteur assure également avoir prévu “quelques bêtises” en références à l’émission culte de Canal+, “Nuls“.

Source : HuffPost

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox