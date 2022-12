“C dans l’air” : l’émission se délocalise en régions en 2023 sur France 5

L’émission, “C dans l’air“, animée par Caroline Roux et Axel de Tarlé, en alternance, sera de retour en prime time avec des nouveaux numéros qui se dérouleront dans les principales villes françaises en 2023.

Selon “Pure Médias“, l’émission quotidienne basée sur l’actualité animée par Caroline Roux et Axel de Tarlé en alternance aura droit à de nouveaux numéros en prime time en 2023. L’émission va également quitter son plateau parisien pour se délocaliser dans les régions. Au programme :

Dix numéros diffusé les week-ends

Des destinations comme Bordeaux, Lyon, Paris ou encore Lille,

Caroline Roux en déplacement accompagnée des experts ayant fait la marque de fabrique de l’émission,

Les émissions spéciales seront animées en public permettant aux français de poser leurs questions directement aux présentateurs.

À l’antenne depuis 2001, l’émission “C dans l’air” a été diffusée en prime time, pour la première fois, en 2018. Dans le cadre de la dernière campagne présidentielle, Caroline Roux a interrogé des candidats le dimanche soir pendant quatre numéros au sujet de leur vision de la France et du monde. Depuis la rentré, “C dans l’air” a une désinence : “L’invité de C dans l’air“. L’émission est diffusée en direct à partir de 17 h 30, juste avant “C dans l’air“, toujours animée par les Caroline Roux et Alex de Tarlé.

