“Hier, aujourd’hui et demain” : l’émission de Laurent Ruquier est arrêtée par France 2 après un seul numéro

Anne Holmes, la nouvelle directrice des programmes de France 2, a annoncé que la nouvelle émission de Laurent Ruquier, “Hier, aujourd’hui et demain“, ne reviendra pas pour d’autres numéros en raison de son échec d’audience en novembre.

Lors d’un entretien avec le journal “Le Parisien“, la nouvelle directrice des programmes de France Télévisions, Anne Holmes, a annoncé l’arrêt de “Hier, aujourd’hui et demain“, la nouvelle émission de Laurent Ruqier, après un seul numéro. “L’émission n’a pas trouvé son public et ne devrait pas revenir à l’antenne. La promesse était sans doute insuffisamment claire pour le téléspectateur. Laurent Ruquier planche déjà sur un autre format, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant. Il s’agit du même projet que ‘Tout nous fait chanter’ (dans lequel des humoristes interprètent des chansons liées à l’actualité), mais le concept a un peu évolué“, lance-t-elle. Lancée le 15 novembre 2022, l’émission traitait quatre sujets de société à travers le temps. “Hier, aujourd’hui et demain“, analysait ces sujets avec des images d’archives à l’appui. Le premier numéro n’a pas eu le succès attendu par France Télévision avec seulement 1.15 million de téléspectateurs selon Médiamétrie, soit 6.2% du public.

“Si cette émission marchait, ce serait formidable que cela devienne une mensuelle mais ce n’est pas gagné. Pour cela, il va falloir faire nos preuves, faire de l’audience, ce qui n’est pas simple en ce moment toutes chaînes confondues. On voit bien que ce sont surtout les fictions, en particulier celles de France 3 qui cartonnent. Il n’y a pas de case facile, pas plus le mardi soir qu’un autre soir hélas. Aujourd’hui, en télévision, il faut faire des grands shows comme ‘Star Academy’ ou ‘The Voice’ ou des téléfilms mais je ne suis pas comédien et n’ai pas envie de le devenir“, s’était exprimé Laurent Ruquier, quelques jours avant la diffusion du premier numéro.

Source : Pure Médias

