I24News : Jean-Pierre Elkabbach accuse “Les Guignols” d’antisémitisme

Hier, Jean-Paul Elkabbach était l’invité des “Grandes gueules du Monde-Orient” sur i24News et a accusé “Les Guignoles” d’antisémitisme.

Hier, Jean-Paul Elkabbach était invité dans l’émission les “Grandes gueules du Monde-Orient” sur la chaîne i24News pour promouvoir la publication de ses mémoires, “Les rives de la mémoire“. Lors de cet entretien avec le présentateur Benjamin Petrover ainsi que les deux chroniqueurs Rachel Khan et Clément Weil-Raynal, l’invité s’est exprimé et a accusé l’émission, “Les Guignoles de l’infos“, diffusé sur Canal+ il y a plusieurs années. “À la fin de mon mandat, ‘Les Guignoles de l’info’ m’ont attaqué d’une manière que j’estime injuste. La marionnette des ‘Guignols’ ! Je n’ai pas un petit nez… Les oreilles, comme ça…“, a lancé Jean-Pierre Elkabbach tout en mimant avec ses mains. “On rappelle que c’était le sketch des ‘Guignols’ où vous courriez derrière vos patates“, a ajouté Benjamin Petrover.

Pour le journaliste, c’était “exactement la caricature du juif qui illustrait les expositions en 40 pour dénoncer le juif“. “Je n’avais pas tout à fait compris. J’ai pris conscience au fur et à mesure. on m’a traité de voleur de patates, avec la chaîne en or, distribuant de l’argent. L’argent, je l’ai donné à des jeunes pour rajeunir l’antenne et combattre TF1“, a souligné Jean-Pierre Elkabbach. “Attendez, ça veut dire que vous estimez avoir été représenté comme le juif obsédé par l’argent ?“, a demandé Benjamin Petrover. “Oui ! Le juif, avec tout ! L’argent…“, a répondu l’invité avant que Rachel Khan ne lance que “Le physique… Le cliché qu’il y a dans ‘Mein Kampf’… Avec le grand nez, les grandes oreilles“. “Oui… Et qui essaye de se faufiler dans la société, qui est celui qui influence la société, etc“, a conclu Jean-Pierre Elkabbach, agacé.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox