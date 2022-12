Alain Chabat se moque de CNews une nouvelle fois dans “Le Late avec Alain Chabat”

Ce lundi soir, Alain Chabat proposait à ses invités un jeu où ils devaient deviner si des titres de débats étaient tirés d’émissions de CNews ou non.

Ce lundi soir, pour son sixième numéro, Alain Chabat recevait Gérard Darmon, Alice Belaïdi, Marina Foïs et Fred Testot dans “Le Late avec Alain Chabat“. L’animateur a proposé, à ses invités, de jouer à un petit jeu humoristique, le “Ça ou ça ?“. “Je vais vous donner des titres de débats qu’on peut voir sur des chaînes d’information en continu. Si vous pensez que ce titre de débat existe et qu’il a vraiment été fait sur une chaîne d’information en continu, vous me dites : ‘CNews’. Si vous pensez qu’ils n’ont jamais été faits sur cette chaîne, vous me dites : ‘C’est faux’“, explique-t-il. “A-t-on le droit d’être islamophobe ?“, “Arabe à l’école : les Français partagés“, commence Alain Chabat. Et ses invités ont donnés la bonne réponse : “CNews“. “Un monde meilleur sans les Arabes ?“, poursuit l’animateur. “C’est presque“, a répondu, alors, Fred Testot, provoquant des rires dont Alain Chabat qui a ensuite enchaîné en précisant “C’est faux, bien sûr. pour l’instant, c’est faux“.

“Et ils l’ont fait en BD ou pas ?“

“Sexualité et harcèlement, les médias font-ils fausse route ?“, “Le refroidissement climatique“, continue Alain Chabat avant de révéler en images que ces deux titres ont été évoqués chez Jean-Marc Morandini et Pascal Praud. “Le droit à l’avortement”, a enchainer l’animateur avant de répondant, spontanément, que c’est faux. “Le nazisme : pourquoi cette diabolisation ?“, relance l’acteur, “Ça c’est une question du ‘Burger Quizz’“, commente Marina Foïs. “Éric Zemmour et les femmes : un problème ?” lance Alain Chabat. “C’est faux, mais j’aimerais tellement que ce soit vrai“, avoue Gérard Darmon, or, c’était une mauvaise réponse. “Éric Zemmour au milieu des toxicomanes“, ajoute l’acteur. “C’est vrai, je l’ai vu“, a répondu à nouveau le comédien. Fred Testot a ajouté avec humour : “Et ils l’ont fait en BD ou pas ?“.

Pour finir, Alain Chabat donne comme titre : “Marine Le pen est-elle d’extrême droite ?“. “Ça, c’est ‘CNews’, c’est sûr”, affirme Gérard Darmon. “Effectivement c’est ‘CNews’“, confirme l’animateur avant d’ajouter : “Ce n’est pas sur BFM qu’on poserait cette question… Ah si, ah pardon, je la refais : Ce n’est pas sur LCI qu’on poserait cette question… Ah merde aussi“. Ce n’est pas la première fois qu’Alain Chabat se moque de “CNews“. En effet, quelques jours avant le premier numéro “Le Late Avec Alain Chabat”, Le compte Twitter du programme avait publié un sketch parodiant la chaîne.

Le Late, J-9. pic.twitter.com/QACxxlfoi6 — Le Late avec Alain Chabat (@lelateofficiel) November 12, 2022

Source : TV Mag Le Figaro

